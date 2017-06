ICMP wählte Vorstand neu

Großansicht Neu sortierte Spitze beim ICMP-Weltverband der Musikverleger: Geschäftsführerin Coco Carmona mit Chris Butler (links), der den Posten des Chairmans von Andrew Jenkins (rechts) übernimmt (Bild: ICMP) Neu sortierte Spitze beim ICMP-Weltverband der Musikverleger: Geschäftsführerin Coco Carmona mit Chris Butler (links), der den Posten des Chairmans von Andrew Jenkins (rechts) übernimmt (Bild: ICMP)

Beim Weltverband der Musikverleger, der International Confederation of Music Publishers (ICMP), kam es kürzlich im Rahmen der Midem in Cannes zu einer Neubesetzung an der Spitze: Zum Nachfolger des langjährigen Chairmans Andrew Jenkins (Universal Music Publishing) machten die Mitglieder dabei Chris Butler, den Vorsitzenden des britischen MPA-Verlegerverbands und Head of Publishing der unabhängigen Music Sales Group. Nicolas Galibert (CSDEM France) und Götz von Einem (BMG) wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Ralph Peer (NMPA US) fungiert als Schatzmeister des Verbands und Rolf Budde (DMV) als Schriftführer.ICMP-Geschäftsführerin Coco Carmona dankte Andrew Jenkins für seine aufopferungsvolle Arbeit an der Verbandsspitze, freute sich aber auch über die Beufung von Chris Butler, der schon als Vorstandsmitglied den Kurs der ICMP maßgeblich mitgestaltet habe.

Quelle: MusikWoche

