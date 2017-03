Ian Holder wechselt von BMI zu Sony/ATV

Sony/ATV hat Ian Holder zum Vice President Creative berufen. In seiner neuen Rolle wird er von New York aus an Rich Christina, Senior Vice President of East Coast A&R, berichten.Zuvor hat Holder zehn Jahre lang für die US-Verwertungsgesellschaft BMI gearbeitet; zuletzt als Director of Writer/Publisher Relations. Hier kümmerte er sich unter anderem um Acts wie Frank Ocean, Desiigner, Rae Sremmurd, Tyga, Prodigy of Mobb Deep und das Produzententeam The J.U.S.T.I.C.E. League.Davor war er im A&R-Department von Columbia Records aktiv. Hier rief Holder das Förderprogramm Artistic Reality Thru Search (A.R.T.S.) ins Leben, das US-Teenagern auf der Highschool erste Eindrücke von der Musikbranche vermitteln soll.

Quelle: MusikWoche

