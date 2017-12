I-Motion zählte 11.000 Besucher bei Toxicator

Großansicht Ging wieder in Mannheim über die Bühne: das Toxicator-Festival (Bild: I-Motion) Ging wieder in Mannheim über die Bühne: das Toxicator-Festival (Bild: I-Motion)

Zur neunten Ausgabe des von I-Motion veranstalteten Elektronikfestivals Toxicator kamen am 2. Dezember 2017 rund 11.000 Besucher in die Mannheimer Maimarkthalle. Zu den Acts, die bei dem auf die härteren Spielarten der elektronischen Musik spezialisierten Event auftraten, gehörten Coone, AniMe, BMG, Neophyte und Dr Peacock, der von einer Opernsängerin, einem Geiger und einem Pianisten live begleitet wurde.Radio sunshine live übertrug die zehnstündige Veranstaltung von zwei Floors live. Das Festival sei reibungslos und ohne besondere Zwischenfälle verlaufen, teilen die Veranstalter mit.Das gilt auch für die elfte Ausgabe des musikalisch ähnlich gelagerten Syndicate-Festivals, das am 7. Oktober in den Dortmunder Westfalenhallen über die Bühne ging. Hier feierten rund 18.000 Besucher Künstlern wie Angerfist, Korsakoff, Mad Dog, BMG und Miss K8. Als Veranstalter fungiert bei Syndicate I-Motion zusammen mit dem niederländischen Unternehmen Art of Dance.

Quelle: MusikWoche

