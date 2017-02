I-Motion nennt erste Künstler für Mayday

Großansicht Hier findet auch 2017 wieder die Mayday statt: die Dortmunder Westfalenhallen (Bild: I-Motion) Hier findet auch 2017 wieder die Mayday statt: die Dortmunder Westfalenhallen (Bild: I-Motion)

Mit Sven Väth, ATB, Markus Schulz, Chris Liebing, Len Faki, Frontliner, Korsakoff und Moguai stehen die ersten Acts fest, die I-Motion für die Mayday am 30. April 2017 in den Dortmunder Westfalenhallen gebucht hat. Auch das jährlich wechselnde Motto steht bereits fest. Das Indoorfestival steigt in diesem Jahr unter dem Sinnspruch "True Rave".Zufrieden sind die Veranstalter auch mit der zweiten Ausgabe des Exodus-Festivals, das am 11. Februar 9000 Menschen in die Westfalenhallen lockte. Sieben Künstlerteams mit 28 Acts spielten hier Sets mit unterschiedlichen Hardcore-Genres. Vor Ort waren unter anderem die Acts Angerfist, Partyraiser, Mad Dog oder Hardcore Azzurri.

Quelle: MusikWoche

