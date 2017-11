Hundertstes Edelmetall für die Amigos

Großansicht Hocherfreut über das Jubiläums-Edelmetall (von links): Tanja Merz (Produktmanagement Amigos), Benjamin Mäbert (Projektleitung Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH), Karl-Heinz Ulrich (Amigos), Manfred Hertlein (Geschäftsführer Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH), Judith Coen (TV-Promotion Amigos), Bernd Ulrich (Amigos) und Wilfried Emig (Management Amigos) (Bild: Sony Music) Hocherfreut über das Jubiläums-Edelmetall (von links): Tanja Merz (Produktmanagement Amigos), Benjamin Mäbert (Projektleitung Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH), Karl-Heinz Ulrich (Amigos), Manfred Hertlein (Geschäftsführer Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH), Judith Coen (TV-Promotion Amigos), Bernd Ulrich (Amigos) und Wilfried Emig (Management Amigos) (Bild: Sony Music)

Im Rahmen der Fernsehsendung "Die Schlager des Jahres - Die große Show der Schlager, Stars und Storys 2017", die am 25. November parallel in den dritten Programmen von MDR hr und rbb lief, nahmen die Amigos im Congress Centrum Suhl aus den Händen von Moderator Florian Silbereisen für ihr aktuelles Album "Zauberland" die 100. Edelmetalltrophäe ihrer Karriere entgegen. "Zauberland" (Ariola/ AOR Labelgroup Sony Music ) ist das vierte Album in Serie, mit dem das hessische Schlagerduo, bestehend aus den Gebrüdern Karl-Heinz und Bernd Ulrich, direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen ist. Mit "Sommerträume" (2014), "Santiago Blue" (2015) und "Wie ein Feuerwerk" (2016) führten die Amigos zuvor jeweils in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Longplaycharts an.Die Amigos zeigen sich selbst verblüfft über die Ausmaße und die Konstanz ihrer Popularität: "Wenn wir die vielen Awards nicht immer wieder mit eigenen Augen sehen würden, und die unglaubliche Begeisterung unserer Fans nicht immer wieder selbst bei unseren Konzerten erleben dürften, könnten wir es selber kaum glauben. Diese Gold- und Platin-Auszeichnungen sind für uns die sichtbaren Zeichen dafür, dass wir mit unseren Liedern die Menschen erreichen.""'Es kann doch nicht immer so weitergehen', hatten wir uns nach dem Dreifach-Triple gesagt - aber jetzt wurden wir auch für 'Zauberland' wieder mit Gold beschenkt - mit unserem 100. Award. Das Gefühl ist einfach nur unglaublich. Hunderttausendmal Danke an unsere Fans, die uns von Erfolg zu Erfolg tragen und an unser Team, das uns auch schon seit vielen Jahren treu und mit Leidenschaft begleitet." Willy Ehmann , Senior Vice President Music Division GSA, kommentiert: "Das ist eine sensationelle Leistung; wir sind darüber sehr erfreut und stolz, mit den Amigos die 100. Edelmetallauszeichnung vollbracht zu haben."Live stehen im Dezember noch zwei Konzerte der "Wie ein Feuerwerk"-Tour 2017 an; im neuen Jahr folgt dann ab Anfang Februar "Die Gold Tournee 2018". Live-Partner der Amigos ist die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH 06.12.2017 Berlin, Huxleys Neue Welt07.12.2017 Gera, Kultur- und Kongresszentrum02.02.2018 Jena, Sparkassen-Arena03.02.2018 Hof, Freiheitshalle Hof23.03.2018 Alsdorf, Stadthalle24.03.2018 Siegburg, Rhein-Sieg-Halle25.03.2018 Euskirchen, Stadttheater07.04.2018 Aschaffenburg, Stadthalle am Schloss20.04.2018 Trier, Europahalle21.04.2018 Ransbach-Baumbach, Stadthalle Ransbach-Baumbach22.04.2018 Soest, Stadthalle06.05.2018 Lübeck, Musik- und Kongresshalle24.05.2018 Heilbronn, Harmonie25.05.2018 Nürnberg, Meistersingerhalle22.06.2018 Bamberg, Bamberger Konzert- und Kongresshalle24.06.2017 Karlsruhe, Konzerthaus11.10.2017 Stade, Stadeum28.10.2018 Ahlen, Stadthalle02.11.2018 Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

Quelle: MusikWoche

