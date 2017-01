Hörbuchpreise für Bibiana Beglau und Ulrich Noethen

Großansicht Bringt Bibiana Beglau den Deutschen Hörbuchpreis 2017 als "Beste Interpretin": Das Hörbuch zu "Die Unglückseligen" von Thea Dorn Bringt Bibiana Beglau den Deutschen Hörbuchpreis 2017 als "Beste Interpretin": Das Hörbuch zu "Die Unglückseligen" von Thea Dorn

Die ersten fünf Sieger des Deutschen Hörbuchpreises 2017 stehen fest. Die Interpreten-Preise gehen dabei an Bibiana Beglau und Ulrich Noethen. Bibiana Beglau erhält den Preis als "Beste Interpretin". Mit ihrer Lesung des Romans "Die Unglückseligen" von Thea Dorn mache "die leidenschaftliche Schauspielerin" aus einem anspruchsvollen Werk "mit ungeahnter Leichtigkeit und großer stimmlicher Bandbreite ein mitreißendes Sprechkunstwerk", heißt es im Urteil der Jury.Das neunköpfige Gremium zeichnet zudem den Schauspieler Ulrich Noethen als "Bester Interpret" für die Lesung von "Nackter Mann, der brennt" von Friedrich Ani aus.Der Deutsche Hörbuchpreis für das "Bestes Hörspiel" geht an den Regisseur Leonhard Koppelmann und den Autoren Frank Witzel für "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969". In der Kategorie "Bestes Sachhörbuch" setzt sich HR-Redakteur Hans Sarkowicz mit "Geheime Sender. Der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler" durch. Dank jahrzehntelanger Recherchen sei ihm "eine einzigartige Dokumentation der historischen Rundfunkquellen" gelungen, heißt es aus Köln.Und die Sparte "Beste Unterhaltung" gewann der Theaterschauspieler Joachim Meyerhoff mit der als Livemitschnitt veröffentlichten Lesung seines autobiografischen Romans "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".Den Preisträger in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch" wollen die Veranstalter in der kommenden Woche bekanntgegeben. Hier ist unter anderem Cornelia Funke mit ihrem von Rainer Strecker und der Autorin selbst für das neu gegründete Label Atmende Bücher gelesenen Drachenreiter-Roman "Die Feder eines Greifs" nominiert.In den ersten fünf Kategorien bringt es der Hörverlag mit "Die Unglückseligen" und "Geheime Sender" auf zwei ausgezeichnete Produktionen, je ein Hörbuchpreis geht an Hörbuch Hamburg Random House Audio und den belleville Verlag Michael Farin Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises findet am 7. März im WDR-Funkhaus am Wallrafplatz statt und bildet erneut den Auftakt zum Literaturfest lit.Cologne. Götz Alsmann moderiert die Preisverleihung wie in den beiden Vorjahren.

Quelle: MusikWoche

