Höhere Nettoverluste fressen Umsatzzuwächse bei SoundCloud auf

Großansicht Macht mehr Umsatz, aber auch mehr Verluste: SoundCloud-Mitgründer Alexander Ljung (Bild: SoundCloud) Macht mehr Umsatz, aber auch mehr Verluste: SoundCloud-Mitgründer Alexander Ljung (Bild: SoundCloud)

Laut Zahlen des britischen Handelsregisters wuchs der Umsatz von SoundCloud 2015 um 21,6 Prozent auf 21,1 Millionen Pfund. Das reicht jedoch nicht, um die ebenfalls gestiegenen Nettoverluste auszugleichen. Denn diese schnellten in dem Zeitraum um 30,9 Prozent auf 51,22 Millionen Pfund in die Höhe.Dass das Unternehmen dennoch attraktiv ist, zeigt sich daran, dass die Mitarbeiterzahl im Jahr 2015 um 25 Prozent von 236 auf 295 Personen gestiegen ist. Zudem hat SoundCloud 26,77 Millionen Pfund für Gehälter ausgeben - ein Plus von 49 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr.Die Zukunft von SoundCloud hänge jedoch davon ab, inwiefern das neue, kostenpflichtige Abomodell des Portals angenommen werde, räumt Mitgründer Alexander Ljung in dem obligatorischen Konzernlagebericht ein. "Die Annahme eines erfolgreichen Starts des neuen Abomodells ist das Schlüsselelement für unsere finanziellen Pläne der nächsten drei Jahre", schreibt Ljung.Zwar gehe die Geschäftsführung davon aus, dass man genügend Mittel haben werde, um allen Verbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2017 nachzukommen, aber die "Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass das Unternehmen schon vor diesem Termin nicht mehr über ausreichend Bargeld verfüge", heißt es in dem Bericht.Das könnte sich mit einem finanzkräftigen Investor jedoch ändern. Medienberichten zufolge habe Google angeblich Interesse an einer Übernahme von SoundCloud, nachdem Spotify seine nie offiziell bestätigte Offerte im Dezember 2016 zurückgezogen haben soll. Im Gespräch mit MusikWoche wollten die SoundCloud-Gründer jüngst Spekulationen um einen möglichen Verkauf des Unternehmens allerdings nicht kommentieren.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen