Hocke dreht Superlaut auf

Großansicht Arbeiten bei Superlaut zusammen am Album ?Von ganz allein? (von links): Bernd Hocke, Jon Flemming Olsen und Sabrina Frahm (Bild: Malte Klauck) Arbeiten bei Superlaut zusammen am Album ?Von ganz allein? (von links): Bernd Hocke, Jon Flemming Olsen und Sabrina Frahm (Bild: Malte Klauck)

Großansicht Kommt am 7. April mit 13 Liedern in 46 Minuten und in Stereo auf den Markt: "Von ganz allein"von Jon Flemming Olsen Kommt am 7. April mit 13 Liedern in 46 Minuten und in Stereo auf den Markt: "Von ganz allein"von Jon Flemming Olsen

Im Sommer 2016 stieg General Manager Bernd Hocke bei Edel aus und übernahm für Edel-Gründer Michael Haentjes andere Aufgaben in dessen Firmenfamilie. So ganz ohne Musik aber geht es bei Hocke nicht: Nun meldet er sich mit einem eigenen Label zurück."Ich finde Superlative super", schmunzelt Bernd Hocke auf die Frage nach dem Namen seines neuen Projekts. Eine Liste mit Ideen hatte er bereits erarbeitet, als er eines Morgens in Hamburg beim Kaffee feststellte: "Das ist aber heute superlaut hier." Passend dazu ziert nun ein fiktiver Superheld vor Hamburger Skyline das Logo des Labels.Musik spielt für Bernd Hocke, der 1995 zu Edel kam, weil er ins Musikbiz wollte, eine bedeutende Rolle. So arbeitet er auch in seiner Beratungsgesellschaft ad hoc consultants mit vielen Klienten aus der Musikwirtschaft zusammen. Dabei geht es um Fragen zum Recruiting oder zur Existenzgründung, um die Klärung von Rechten oder die Produktion ganzer Kopplungen, aber auch um Lizenzabrechnungen. "Das können wir seit 22 Jahren im Schlaf", sagt Hocke.Wir, das meint neben Hocke selbst auch Sabrina Frahm, die ebenfalls bereits auf eine langjährige Karriere im Musikmarkt verweisen kann, frei für ad hoc consultants tätig ist, sich dort vor allem ums Thema Lizenzierungen kümmert und nun beim Label Superlaut die Projektleitung und Promotionkoordination für die erste Veröffentlichung übernommen hat.Dabei handelt es sich um das neue Album von Jon Flemming Olsen. Superlaut bringt "Von ganz allein" am 7. April auf den Markt. Als Vertriebspartner mit an Bord sind - angesichts der langjährigen Nähe nur wenig verwunderlich - Edel:Distribution im physischen Bereich und Kontor New Media im Digitalgeschäft. "Auch zum Presswerk optimal media haben wir die allerbeste Drähte", ergänzt Hocke. Jon Flemming Olsen , Musiker und Schauspieler, gründete unter anderem Texas Lightning , erreichte mit der Band Platin-Verkäufe und vertrat Deutschland 2006 beim Eurovision Song Contest. Als Sidekick von Olli Dittrich spielt er zudem in der Comedy-Reihe "Dittsche" den Imbisswirt Ingo. Die aktuelle Staffel läuft derzeit beim WDR. Das Album "Von ganz allein" finanzierte Jon Flemming Olsen nun mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne ; die angepeilte Zielsumme wurde dabei Ende 2016 um gut 50 Prozent übertroffen.Olsens zweite Solo-Platte hat Hocke und Frahm restlos überzeugt. Das Ergebnis sei "ruhige Erwachsenenmusik mit den hintergründigen und humorvollen Texten eines lebenserfahrenen Singer/Songwriters", meint Hocke, bei dem sich die Gitarren ansonsten auch gern etwas deutlicher und lauter in den Vordergrund spielen dürfen. Erste Einblicke in sein Werk gewährte Jon Flemming Olsen jüngst live bei einem Auftritt im Rahmen der Social Media Week Hamburg Auch Kontakte zu weiteren Künstlern gebe es bereits, berichtet Hocke. Schließlich lege er das Label nicht nur passiv als reines Dienstleistungspaket im Rahmen der Aktivitäten seiner Unternehmensberatung an. Superlaut sei nicht bloß ein weiteres Spielbein, macht der Labelchef klar: "Wir nehmen das schon ernst."

Quelle: MusikWoche

