Hilco sperrt HMV in Kanada zu

Großansicht Aus nach 31 Jahren: Die 1986 ins Leben gerufene kanadische HMV-Kette muss die Segel streichen (Bild: hmv.ca, Screenshot) Aus nach 31 Jahren: Die 1986 ins Leben gerufene kanadische HMV-Kette muss die Segel streichen (Bild: hmv.ca, Screenshot)

Aus für die Handelskette HMV in Kanada: Die britische Beteiligungsgesellschaft Hilco Capital stellte über die zuständige Tochtergesellschaft einen Insolvenzantrag für die kanadische HMV bei einem Gericht in Ontario. Die zuletzt noch 102 Geschäfte der Handelsgruppe sollen bis Ende April ihre Türen schließen.Laut einem Bericht von "cbc.ca" sollen Schulden in Höhe von 39 Millionen kanadischen Dollar aufgelaufen sein; die Kette würde Tag für Tag Verluste von 100.000 Dollar einfahren. Laut dem US-Branchenmagazin "Billboard" soll zumindest einer der Musikkonzerne die Belieferung von HMV bereits zuvor eingestellt haben.Die kriselnde HMV Group hatte ihre kanadischen Aktivitäten bereits 2011 an Hilco abgetreten

Quelle: MusikWoche

