High End wächst immer weiter

Großansicht Musik an allen Ecken und Enden: hier mit Alphorn-Ensemble Musik an allen Ecken und Enden: hier mit Alphorn-Ensemble

Großansicht Das Quartett vom Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. mit Gästen auf der High End (von links): Max Nyffeler, als Gast Harald Reitinger (Komponist, Produzent, TV-Moderator), Lothar Brandt, MusikWoche-Herausgeber Manfred Gillig-Degrave, als Gast Andreas Spreer (Tonmeister, Gründer und Inhaber des Labels Tacet), Ralf Dombrowski Das Quartett vom Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. mit Gästen auf der High End (von links): Max Nyffeler, als Gast Harald Reitinger (Komponist, Produzent, TV-Moderator), Lothar Brandt, MusikWoche-Herausgeber Manfred Gillig-Degrave, als Gast Andreas Spreer (Tonmeister, Gründer und Inhaber des Labels Tacet), Ralf Dombrowski

Was einst als exklusive Fachveranstaltung in einem Hotel im Süden Frankfurts seinen Anfang nahm, ist im 36. Jahr zur weltweit größten Messe der Audiobranche herangewachsen. Vom 18. bis 21. Mai verzeichnete die "High End" in München ein Besucherwachstum von 21 Prozent. "Hersteller, Importeure, Vertriebe und Händler aus aller Welt treffen sich hier", sagte Kurt Hecker, Vorstandvorsitzender der High End Society. "Dies zeigt die enorme Bedeutung und Wertschätzung, die die High End innerhalb der Audiobranche genießt. Sie ist inzwischen zweifelsfrei ein unverzichtbares Forum für die gesamte Branche und ein Muss für jeden, der mit diesem Thema befasst ist."Bei den Fachbesuchern stieg die Zahl um 16 Prozent auf 8002, bei den Publikumstickets errechnete die veranstaltende High End Society ein Plus von acht Prozent auf 13.410 Stück. Hinzu kamen 541 akkreditierte Journalisten (plus fünf Prozent) und 538 Aussteller (plus vier Prozent) mit insgesamt 2978 ausgestellten Ausstellerausweisen. Die Fachbesucher reisten aus 78 Ländern an. "Der Bekanntheitsgrad der High End ist sowohl national wie auch international kontinuierlich gewachsen. Wir freuen uns über die weltweite mediale Strahlkraft der Messe", bekräftigte Mansour Mamaghani, der stellvertretende Vorstand der High End Society.Die Ausstellungsfläche in vier Messehallen und zwei Atrien mit angrenzenden Konferenzräumen erhöhte sich leicht auf 29.000 Quadratmeter. So konnten die Besucher die komplette Produktpalette der Audiobranche in Augenschein nehmen und vor allem auch hören - von der rein analogen Anlage mit Röhrenverstärker bis hin zu Streaminglösungen. Selbst Schelllackplatten wurden abgespielt, und natürlich gab es auch tausende von Zubehörartikeln.Bei all der Vielfalt fiel auf, dass Vinylplatten allgegenwärtig waren: Man konnte sie bei vielen Händlern kaufen, und Plattenspieler gab es in allen Preisklassen zu bestaunen, bis hin zum chromglänzenden Turm für 160.000 Euro. Auf der anderen Seite des Spektrums boomen Netzwerklösungen und Streamingkonzepte.Im Rahmenprogramm gab es Livemusik, Workshops und Vorträge. Ein besonderes Highlight war das "Quartett der Kritiker" vom PdSK (Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V.), bei dem vier PdSK-Juroren und zwei Gäste besonders empfehlenswerte Produktionen vorstellten und dabei auch über Kriterien der Musikkritik, über Klangunterschiede verschiedener Aufnahmeverfahren und Formatisierungen sowie über den Bedarf an kompetenter Musikkritik in Zeiten von Social-Media-Bewertungen und Fake Reviews diskutierten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen