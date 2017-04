Hey Ladies! will Record Store Day aus der Gender-Falle holen

Großansicht Wirbt für den Record Store Day: Beth Ditto von Gossip (Bild: screenshot, youtube.com) Wirbt für den Record Store Day: Beth Ditto von Gossip (Bild: screenshot, youtube.com)

Im offiziellen deutschen Trailer zum Record Store Day sind fast nur Männer zu sehen. Dass stieß dem Branchennetzwerk Hey Ladies! sauer auf. Nun drehte das Bündnis ein alternatives Video, in dem ausschließlich Frauen Platten kaufen.Während in der ersten Version des Trailers Künstler wie Iggy Pop, Olli Schulz oder Jack White auftauchen, machen sich im alternativen Trailer unter anderem Inga Humpe, Beth Ditto, Gudrun Gut, Beth Hart oder Mieze von Mia. für den Aktionstag stark, der am 22. April 2017 zum zehnten Mal stattfindet.Mit dem Video will das Netzwerk erreichen, dass sich "die Initiatoren in Zukunft etwas mehr ins Zeug legen, ein homogenes Bild abzuliefern" und "Frauen dazu aufzurufen, sich mehr an solchen Aktionen zu beteiligen und sich zu zeigen".Die mittlerweile 1200 Mitglieder zählende Gruppe Hey Ladies! versammelt sich in unregelmäßigen Abständen bei Branchentreffs wie dem Echo oder dem Reeperbahn Festival.Neben popup , den deutschen Initiatoren für den internationalen Aktionstag, treten hierzulande außerdem Universal Music Groove Attack und der Bundesverband Musikindustrie als Partner des Record Store Days auf.

Quelle: MusikWoche

