Hertlein präsentiert "La La Land in Concert"

Die Manfred Hertlein Veranstaltungsgesellschaft bringt im Januar 2018 "La La Land in Concert" in Kooperation mit GEA Live nach Deutschland und Österreich. Dabei stehen neun Aufführungen des oscargekrönten Filmmusicals auf Großleinwand mit Livebegleitung eines Symphonieorchester und eines Chores auf dem Programm. Mehr als 100 Musiker und Sänger werden dabei mitwirken. Manfred Hertlein und sein Team freuen sich, den Zuschlag für die derzeit "heißeste und gefragteste" Liveproduktion erhalten zu haben, und versprechen den Besuchern "ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis".Ein Online-Presale via CTS Eventim geht am 12. Mai 2015 los. Der allgemeine Vorverkauf startet am 15. Mai ab 10 Uhr. Dann gibt es Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online via lalalandinconcert.de oder tourneen.com.Der globale Kinohit "La La Land ", der unter dem Label Summit Entertainment des Medienunternehmens Lionsgate produziert wurde, spielte weltweit mehr als 430 Millionen Dollar ein und gewann sechs Oscars. Unter anderem erhielt die weibliche Hauptdarstellerin Emma Stone den Oscar in der Kategorie "Beste Schauspielerin". Der originelle Musical-Film spielt im heutigen Los Angeles und handelt vom Streben nach Glück und Rückschlägen beim Verfolgen von Träumen.Die Weltpremiere von "La La Land in Concert" wird am 26. und 27. Mai 2017 auf der berühmten Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles vor ausverkauftem Haus stattfinden.Für Manfred Hertlein und seine in Würzburg ansässige Firma ist das Projekt ein weiterer Schritt bei der propagierten Neuausrichtung des Unternehmens nach der Loslösung von der DEAG . Dazu passt auch die gerade angekündigte Tour des Musicals "Grease" ab Oktober 2017. Seit nunmehr fast 40 Jahren hat Hertlein bereits mehr als 20.000 Veranstaltungen mit nationalen und internationalen Künstlern realisiert."La La Land in Concert" präsentiert Hertlein gemeinsam mit GEA Live, einem Produktionsunternehmen mit Sitz in Amsterdam. General Entertainment Associates hat international zahlreiche Veranstaltungen produziert, unter anderem die Europatournee von Ennio Morricone sowie verschiedene Filmmusik-Konzerte wie "The Godfather Live" und "Titanic Live".03.01.2018 AT-Linz - TipsArena04.01.2018 AT-Graz - Stadthalle05.01.2018 AT-Wien - Stadthalle F06.01.2018 AT-Wien - Stadthalle F07.01.2018 Regensburg - Donau-Arena08.01.2018 Berlin - Tempodrom09.01.2018 Leipzig - Arena10.01.2018 Stuttgart - Liederhalle, Beethoven-Saal11.01.2018 Hamburg - Mehr! Theater

Quelle: MusikWoche

