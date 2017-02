Hertlein bilanziert Rekordvorverkauf für "Rock Meets Classic"

Im März und April 2017 veranstaltet Manfred Hertlein 15 Shows von "Rock Meets Classic" in Deutschland und eine in der Schweiz. Bei der achten Ausgabe der Konzertreihe stellt der Tourproduzent einen Bestwert auf: "Wir konnten bislang Jahr für Jahr eine Steigerung in den Besucherzahlen verzeichnen. Der diesjährige Vorverkaufsstart bricht allerdings alle vorherigen Rekorde." Es mache ihn und sein Team sehr stolz, eine so hochwertige Show liefern zu dürfen.Gebucht sind dieses Jahr der einstige Eagles-Gitarrist Don Felder, Mick Box und Bernie Shaw von Uriah Heep , Bob Catley und Tony Clarkin von Magnum sowie Steve Lukather , der bereits 2014 bei "Rock Meets Classic" dabei war. Als Special Guest steht zudem Rick Springfield auf der Bühne, der in den 80er-Jahren Hits wie "Jessie's Girl", "Celebrate Youth" oder "Love Somebody" hatte.Wie in den Vorjahren wird die Mat Sinner Band, unter der musikalischen Leitung von Mat Sinner, und das Original Rock Meets Classic Orchester die Künstler auf der Bühne begleiten.30.03.17 Trier, Arena31.03.17 Würzburg, s. Oliver Arena01.04.17 Regensburg, Donau-Arena02.04.17 München, Olympiahalle04.04.17 Neu-Ulm, ratiopharm arena05.04.17 Passau, Dreiländerhalle06.04.17 Ingolstadt, Saturn-Arena07.04.17 Halle (Westf.), Gerry-Weber-Stadion08.04.17 Berlin, Tempodrom10.04.17 Koblenz, Conlog Arena11.04.17 Kempten, bigBOX Allgäu12.04.17 Nürnberg, Frankenhalle13.04.17 Wetzlar, Rittal Arena15.04.17 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle17.04.17 Bamberg, brose Arena18.04.17 CH-Zürich, Hallenstadion

