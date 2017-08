Herbert Grönemeyer kehrt auf die Reeperbahn zurück

2014 gab er ein Keynote Interview beim Reeperbahn Festival, beim Hamburger Branchentreff 2017 spricht Herbert Grönemeyer beim Panel "Musik Bewegt - Wie geht Haltung?" gemeinsam mit seinen Kollegen Ingo Pohlmann und Fetsum (PxP Festival). Ebenfalls in der Runde sitzen Michael Schwickart (Sea Watch), Amadeus von der Oelsnitz (Médecins Sans Frontières) und Michael Fritz (Viva con Agua). Die Runde ist eine Kooperation mit der Onlineplattform Musik Bewegt.Unmittelbar vor der Bundestagswahl stehen auch weitere politische Runden auf dem Programm. Bei "Pop Goes Politics" diskutieren Carolin Albrecht (Global Citizen), der Musiker Heinz Ratz (Büro für Offensivkultur), Fetsum und Johnny Haeusler (Spreeblick, re:publica). Zum Thema "The Utter Madness Of Brexit" will sich Emmanuel Vass (Senior Lecturer Leeds College of Music) äußern, während der Künstlerin Adna Kadic, Britta Helm (PETA Zwei) und Andrew Apanov (Dotted Music) das Thema "Music Industry For Animal Rights" am Herzen liegt.

Quelle: MusikWoche

