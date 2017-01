Henning Wehland: Geschichten, die das Leben schreibt

Findet auf "Der Letzte an der Bar" den Mut, in den Spiegel zu schauen: Henning Wehland

Großansicht Erzählt auf "Der Letzte an der Bar" auch von Ängsten und Wünschen: Henning Wehland (Bild: Markus Walter) Erzählt auf "Der Letzte an der Bar" auch von Ängsten und Wünschen: Henning Wehland (Bild: Markus Walter)

Großansicht Ist nur sich selbst Rechenschaft schuldig: Henning Wehland (Bild: Markus Walter) Ist nur sich selbst Rechenschaft schuldig: Henning Wehland (Bild: Markus Walter)

Der Sänger der H-BlockX und Mitstreiter der Söhne Mannheims hat sich mit seinem ersten Soloalbum viel Zeit gelassen. Auf "Der Letzte an der Bar" erzählt Henning Wehland in 15 Songs seine bisherige Lebensgeschichte und hat dabei zugleich seinen Weg zum Erwachsenwerden festgehaltenMit 44 Jahren zieht Henning Wehland auf seinem ersten Soloalbum eine durchaus kritische Zwischenbilanz. Auf "Der Letzte an der Bar" sind die Ergebnisse seines persönlichen Kassensturzes zu hören. "Die Bar ist der Platz, an dem Geschichten zusammen kommen", erklärt der Musiker."Für mich geht es darum, für meine Generation zu sprechen." Und das gelingt Henning Wehland absolut überzeugend. "Die Idee hinter der Platte ist auch, Texte zu schreiben, die nur ich singen kann." Seine Musikkarriere hat er bereits 1990 gestartet. "Der Drang, mich mit Musik auszudrücken verfolgt mich schon länger." Aber noch nie war Henning Wehland dabei so nah bei sich selbst wie auf diesem Album."Der Letzte an der Bar" erzählt von Ängsten und von Wünschen. Von menschlichen Schwächen und vom Gefühlschaos und wirkt nicht zuletzt deshalb bis ins kleinste Detail hinein authentisch. "Im Rückblick betrachtet mache ich mir viele Gedanken darüber, warum das Soloalbum erst jetzt kommt", berichtet Henning Wehland. "Ich habe mit den H-BlockX eigentlich keine Karriere angestrebt. Musik zu machen war für mich eher ein Zeitvertreib, um im Jugendzentrum und in der Schule anecken zu können. Wir haben damals gesagt, keine Botschaft zu haben, ist unsere Botschaft. Das war unsere Lebensgefühl."Wehland verfolgte in seinem Leben nie einen Plan B, wie er offen zugibt. "Ich wollte nie Bankangestellter oder Arzt werden, sondern etwas finden, was zu mir passt. Mit den H-BlockX hat diese Suche zwar angefangen, aber es war trotzdem nie etwas, womit ich den Rest meines Lebens verbringen wollte." In den Jahren dazwischen hat Henning Wehland vieles ausprobiert, war im Fernsehen aktiv und spielte bei den Söhnen Mannheims mit."Irgendwann bin ich dann zur Räson gekommen und merkte, was mir wirklich wichtig ist. Und das ist eben die Fähigkeit, Musik neu zu entdecken." Wehland war dazwischen auch als Manager für Musikmessen und als Berater aktiv. "2012 habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich nicht mein Ding ist, sondern dass ich Musiker bin und etwas zu sagen habe. In diesem Moment ist mir die Idee zu diesem Album gekommen."Henning Wehland erzählt in Stücken wie "Der alte Mann und das Leergut", "Anfang vom Ende der Welt" oder "Der Affe und ich" eine Menge guter und überzeugender Geschichten von unerfüllten Hoffnungen und den weniger strahlenden Seiten des Lebens. Dabei trägt er nie zu Dick auf, sondern bleibt immer schön am Boden. Auch musikalisch bewegt sich Wehland auf dem Album in weitgehend vertrautem Terrain zwischen Pop, Blues, Rock und ein paar Ausflügen ins Liedermacher-Segment. Beim Titel "Tanz um dein Leben" arbeitete er sogar mit LaBrassBanda zusammen und es funktioniert auf Anhieb perfekt."Ich bin der Einzige, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Es geht auf der Platte um den Mut, in den Spiegel zu schauen. Ehrlich gegenüber sich selbst zu sein und Grenzen zu überschreiten. Das ist die große Kunst: Dinge von mir preiszugeben, die sehr schmerzhaft sind und die ich gar nicht so geil finde. Man hat immer Angst, die Wahrheit zu akzeptieren. Doch in dem Moment, in dem man sie endlich ausspricht, ist das wie eine Erlösung."

Quelle: MusikWoche

