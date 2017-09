Helene Fischer und Semmel Concerts probten in der Westfalenhalle

Großansicht Bereitete sich in der Westfalenhalle auf ihre Hallentour vor: Helene Fischer (Bild: Sandra Ludewig/Universal Music) Bereitete sich in der Westfalenhalle auf ihre Hallentour vor: Helene Fischer (Bild: Sandra Ludewig/Universal Music)

Drei Wochen lang haben Helene Fischer , Musiker, Tänzer und ihr Team von Semmel Concerts in der Westfalenhalle Dortmund für die kommende Hallentour der Sängerin geprobt. "Das wird die größte Arenatournee eines deutschen Künstlers", sagt Veranstalter Dieter Semmelmann . "Eine Tour, die auch international Maßstäbe setzen wird."150 Mitarbeiter arbeiten seit Mitte August in der Westfalenhalle hinter den Kulissen, außerdem jede Menge Aufbauhelfer. Dabei stellte die Produktion einige Rekorde in der Westffalenhalle auf. So hat in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Halle nie mehr Equipment unter dem Dach der Halle gehangen.110 Tonnen Material umfasst die Show, 45 Tonnen stehen als sogenannter Ground Support auf dem Boden. Dafür musste der Hallenboden durch Baustützen zusätzlich verstärkt werden. Eine 26 Meter breite Bühne erwartet die Zuschauer, auf der neben Helene Fischer neun Musiker und 20 Tänzer Platz haben.Dass die Proben ausgerechnet in der Westfalenhalle über die Bühne gegangen sind, dafür gibt es aus Semmelmanns Sicht gute Gründe: "Wir haben hier gute Voraussetzung vorgefunden, das Hotel liegt günstig, gleich nebenan, und Helene hat traditionell ein sehr gutes Verhältnis zu Dortmund."Bis die eigentilche Tour nach Dortmund kommt, dauert es jedoch noch etwas. Die Konzertreise beginnt am 12. September mit mehreren Shows in Hannover, am 19. September geht es in Hamburg weiter, ab dem 26. September spielt die Sängerin dann fünf ausverkaufte Shows in der Westfalenhalle.12.09.-17.09.2017 Hannover, TUI Arena19.09.-24.09.2017 Hamburg, Barclaycard Arena26.09.-01.10.2017 Dortmund, Westfalenhalle103.10.-08.10.2017 Köln, Lanxess Arena10.10.-15.10.2017 Leipzig, Arena Leipzig17.10.-22.10.2017 Mannheim, SAP Arena24.10.-29.10.2017 CH-Zürich, Hallenstadion16.01.-21.01.2018 Frankfurt/M., Festhalle30.01.-04.02.2018 Stuttgart, Hanns-M.-Schleyer-Halle06.02.-11.02.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena13.02.-18.02.2018 AT-Wien, Wiener Stadthalle /Halle D20.02.-25.02.2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena27.02.-04.03.2018 München, Olympiahalle

Quelle: MusikWoche

