Helene Fischer und Semmel Concerts feierten Tourauftakt in Hannover

Großansicht Ist nun wieder unterwegs: Helene Fischer (Bild: Sandra Ludewig/Universal Music) Ist nun wieder unterwegs: Helene Fischer (Bild: Sandra Ludewig/Universal Music)

Am 12. September 2017 ging in der mit rund 10.000 Fans ausverkauften TUI-Arena in Hannover das erste Konzert der neuen Tournee von Helene Fischer über die Bühne. Als Veranstalter zeichnet Semmel Concerts für die Tour verantwortlich. In der komplett neu gestalteten Show, die gemeinsam mit 45 Degrees entwickelt wurde, der Kreativabteilung des Cirque Du Soleil, präsentierte die Künstlerin erstmals ihr neues Album live vor großem Publikum."Diesmal versetzte Helene Fischer ihr Publikum allerdings nicht nur musikalisch in Ekstase, sondern sorgte darüber hinaus auch mit ihren beeindruckenden akrobatischen Fähigkeiten für außergewöhnliche Höhepunkte in einer neuen ungeahnten Dimension", teilt Semmel Concerts mit. Die Sängerin flog bei der dreistündigen Show scheinbar schwerelos in etwa zehn Metern Höhe über dem Boden und führte mit ihrem Akrobatikpartner ein Luftballett auf.Dabei handele es sich um die "aufwendigste Showproduktion für eine deutsche Künstlerin aller Zeiten", lässt der Veranstalter wissen. Auch technisch habe man wieder neue Maßstäbe gesetzt. Hierzu gehörten unter anderem ein überdimensionaler Uhrzeiger, der die Künstlerin direkt über den Köpfen ihres Publikums kreisen ließ, und eine UFO-artige Plattform, die nur von wenigen Drahtseilen gehalten mitten in der Halle schwebte.Die Helene Fischer Tournee 2017/2018 umfasst insgesamt 69 Konzerte in 14 Städten vor rund 700.000 Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist bereits zum Start so gut wie ausverkauft. Aufgrund technischer Umplanungen im Zuschauerbereich seien kurzfristig jedoch einige zusätzliche Restkarten verfügbar geworden, lässt Semmel wissen.Im Sommer 2018 schließt sich eine Stadiontournee durch 13 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an, bei der Helene Fischer erneut vor mehr als einer halben Million Fans auftritt..

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen