Helene Fischer singt beim DFB-Pokalfinale

Großansicht Hat eigens für das DFB-Pokalfinale ein Medley aus bekannten Hits erstellt: Helene Fischer (Bild: Kristian Schuller) Hat eigens für das DFB-Pokalfinale ein Medley aus bekannten Hits erstellt: Helene Fischer (Bild: Kristian Schuller)

Gerade erst erschien ihr neues Album, nun tritt Helene Fischer am 27. Mai 2017 beim 74. DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion auf. In der Halbzeitpause des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund will die Sängerin ein Medley aus zwei Songs singen. ARD und Sky übertragen das Spiel ab 20 Uhr.Mit 300.000 in der ersten Woche verkauften Einheiten sei Helene Fischer mit dem neuen Studioalbum "Helene Fischer" der erfolgreichste Albumstart der vergangenen 15 Jahre gelungen, wie Universal Music wissen ließ.Der Auftritt im Fußballumfeld erinnert an eine andere Live-Einlage der Künstlerin, die 2014 bei der Rückkehr der deutschen Mannschaft von der WM in Brasilien an die Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin "Atemlos" gesungen hat.

Quelle: MusikWoche

