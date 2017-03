Helene Fischer kündigt neues Album für Mai an

Großansicht So soll es aussehen: das Cover von "Helene Fischer" von Helene Fischer So soll es aussehen: das Cover von "Helene Fischer" von Helene Fischer

Großansicht Stellte beim Premierenfest drei neue Songs vor: Helene Fischer in der EWE Arena (Bild: Dominik Beckmann/Jürgens TV/ARD) Stellte beim Premierenfest drei neue Songs vor: Helene Fischer in der EWE Arena (Bild: Dominik Beckmann/Jürgens TV/ARD)

Voraussichtlich im Mai 2017 soll das neue Studioalbum von Helene Fischer erscheinen. Das kündigte die Universal-Music -Künstlerin am 25. März in der TV-Sendung "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" und auf Facebook an. Auf ihrer Seite stellte sie zudem das Cover vor und nannte den Titel des Longplayers, der schlicht "Helene Fischer" heißen soll.In der ARD -Show sang sie am Schluss der drei Stunden und 20 Minuten langen Sendung, die live aus der Oldenburger EWE Arena übertragen wurde, bereits drei Songs aus dem Album - darunter die Ballade "Wenn du lachst" und das beschwingte "Viva La Vida".Im Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen , zugleich der Lebensgefährte der Künstlerin, erzählte sie in der Show, dass die Produktion des Longplayers noch nicht abgeschlossen sei. Das Album habe jedoch eine "schöne Bandbreite an ruhigen, aber auch an vielen tollen Uptempo-Songs", verriet Helene Fischer. "Farbenspiel" , das bislang letzte Studioalbum mit neuen Songs von Helene Fischer, hatte Universal Music im Oktober 2013 veröffentlicht. Es steht mittlerweile bei Zehnfach-Platin für mehr als zwei Millionen verkaufte Einheiten und erhielt zudem einen Diamond Award. 2015 folgte Helene Fischers "Weihnachten" -Album, das für mehr als eine Millionen abgesetzter Kopien fünfmal Platin sowie ebenfalls einen Diamond Award erhielt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen