Heidemann/Karl: "Wir hätten uns mehr Transparenz gewünscht"

Der neue Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) stößt beim Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) auf Kritik. Dabei geht es unter anderem um Fragen der Transparenz und der Mitbestimmung, aber auch um die Verteilung der GVL-Gelder. Nun haben die Indies Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht . VUT-Geschäftsführer Jörg Heidemann und Justiziar Reinher Karl erläutern im Gespräch mit MusikWoche die Position des Verbands.Wann und auf welchem Weg haben Sie vom neuen Gesellschaftsvertrag der GVL erfahren?Die Notwendigkeit eines neuen Gesellschaftsvertrages für die GVL mit einer entsprechenden Deadline war ab der Geltung des Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG) klar. Das Ergebnis kam dann kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am 21. Dezember 2016. Da wurde der neue Entwurf auf der Webseite der GVL veröffentlicht.Wurden Sie zuvor über die geplanten Änderungen informiert oder hätten Sie das zumindest erwartet oder sich im Zuge einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit gewünscht?Wir wurden informiert, dass es Änderungen im Gesellschaftsvertrag geben würde und neue Gesellschafter aufgenommen würden. Da der VUT als neuer Gesellschafter relevant war, hätten wir uns gewünscht, von Anfang an in die Ausgestaltung involviert zu werden und haben unseren Wunsch an den Gesellschafter BVMI herangetragen. Die Bedeutung dieses Themas für den VUT war der GVL bekannt. Der VUT-Vorstandsvorsitzende Christof Ellinghaus hat als Mitglied des Beirats ebenso darauf hingewiesen wie unserer Justiziar Reinher Karl im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren. Von dem Inhalt der neuen Satzung haben wir erst mit der Veröffentlichung auf der Webseite der GVL erfahren.Was gab für Sie den Ausschlag, sich nun an die Aufsichtsbehörde zu wenden?Die angemessene Mitbestimmung von konzernunabhängigen Tonträgerherstellern ist faktisch ausgeschlossen. Oder sagen wir es so: im Ergebnis bestimmen Universal, Sony und Warner die Regeln, denen sich der Rest der Tonträgerhersteller unterwerfen muss.Warum sind Sie der Meinung, dass der neue Gesellschaftsvertrag der GVL gesetzliche Vorgaben missachtet?Das zentrale gesetzgeberische Ziel war die Mitwirkung der Berechtigten. Aus diesem Grund hat das Statut zu regeln, dass Berechtigte und Einrichtungen, die Rechteinhaber vertreten, als Mitglieder aufzunehmen sind. Entgegen dieser Regelung dürfen natürliche oder juristische Einzelpersonen nicht Mitglied werden. Nach den Vorgaben des VGG entscheiden die Delegierten über die Grundsätze der Verteilung. Der Grundsatz der Verteilung aller Einnahmen nach Sendeminuten in Funksendungen ist dagegen in der GVL-Satzung festgeschrieben und damit der Mitwirkung der Delegierten entzogen. In der Gruppenversammlung beziehungsweise Delegiertenversammlung der Hersteller steht jedem Berechtigten eine Stimme pro angefangene 100 Euro der in den vier Kalenderjahren vor der Gruppenversammlung im Durchschnitt insgesamt erhaltenen Ausschüttungen der Gesellschaft zu. Die tatsächliche Mitwirkung oder gar Mitbestimmung der Berechtigten ist damit ausgeschlossen. Die Musiktitel der Majors bestimmen die Radiolandschaft, damit sichern sie sich den Löwenanteil an sämtlichen Ausschüttungen und somit auch der Stimmen. In den Gruppenversammlungen der Künstlerinnen und Künstler wird übrigens nach Köpfen abgestimmt.Wie beurteilen Sie den neuen Gesellschaftsvertrag in Hinblick auf Fragen der Transparenz?Die Regelungen zur Aufnahme von Neumitgliedern sind intransparent und jedenfalls missglückt. Wir hätten uns auch mehr Transparenz innerhalb des Prozesses der Neugestaltung der Satzung gewünscht.Und wie sieht es mit den Möglichkeiten der Berechtigten in Sachen Mitwirkung aus?An der qualifizierten Mehrheit von Warner, Sony und Universal kommen alle anderen Tonträgerhersteller nicht vorbei.Sollte das VGG nicht eigentlich sicherstellen, dass Berechtigte oder deren Interessenvertretungen leichter Aufnahme in eine Organisation wie die GVL finden können?Die Bedingungen für eine Neuaufnahme müssen jedenfalls objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein.Kommt das Papier dieser Vorgabe nach?Nein.Nein.Wie beurteilen Sie die neu formulierten Regeln für die Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung?Die Akkumulation der Stimmen sorgt für eine qualifizierte Mehrheit der drei Konzerne und selbst wenn sie diese nicht hätten, was ohnehin ausgeschlossen ist, dann ist die Verteilung nach Sendeminuten in Funksendungen in der Satzung und damit praktisch auf Ewigkeit festgeschrieben.Die Verteilung soll laut den Vorgaben des Gesellschaftsvertrag nach Sendeminuten in Funksendungen erfolgen. Halten Sie das für angemessen?Wann immer man was zu verteilen hat, wird immer irgendjemand unzufrieden sein. Dieser Problematik sind wir uns schon bewusst. Aber trotzdem, nein.Warum nicht?Da die GVL auch Gelder auszahlt, die nicht direkt mit Sendeminuten in Funksendungen zu tun haben, muss man sich fragen, ob diese Methode immer die Realität abbilden kann. Die unabhängigen Musikunternehmen haben einen Marktanteil in Deutschland von über 35 Prozent, die Ausschüttungsquoten der GVL an ebendiese sollen bei 25 bis 27 Prozent liegen und darüber hinaus liegt der veröffentlichte Prozentsatz des Major-Repertoires unter den Top 100 der Radiocharts bei 93 Prozent. Darum: #mehrvielfaltimradio.Was für eine Regelung hätten Sie hier stattdessen erwartet?Wir wünschen uns eine zeitgemäße Abrechnung, die tatsächliche Nutzungen in den Fokus rückt, statt alles einer aus der Zeit gefallenen, unhaltbaren Analogie zu unterwerfen. Beispielsweise könnte bei der Ausschüttung von Geldern, die nicht direkt auf Sendeminuten in Funksendungen zurückgehen, wie zum beispiel öffentliche Wiedergabe und die ZPÜ-Gelder, ein Korrekturfaktor zugunsten der Marktanteile zur Anwendung kommen. Menschen, die Mobiltelefone oder Computer kaufen und damit auch Leermittelabgaben bezahlen, deren Geld sollte doch eher nach den tatsächlichen Hörgewohnheiten beziehungsweise Marktbedingungen abgerechnet werden und nicht durch den verzerrenden Flaschenhals der Radioausstrahlung in Deutschland, in der unabhängige Musikunternehmen unterrepräsentiert sind.Haben Sie vom DPMA bereits etwas gehört?Nein, noch nicht, wir warten ganz gespannt.Was für Schritte der Aufsichtsbehörde erwarten Sie nun?Eine sachliche Prüfung unserer Beschwerde und dass sie sich final unserer Argumentation anschließen und die GVL auffordern, den Vertrag anzupassen. Gerne würden wir bei der nötigen Anpassung konstruktiv mitwirken.Schweres Geschütz oder Luftgewehr, wie schätzen Sie den Vorstoß des VUT mit der Beschwerde beim DPMA ein?Da ich persönlich lieber Darts spiele, würde ich sagen, der im Sinne unserer Mitglieder nötige Wurf auf die Triple 20.

