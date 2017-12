Hauschka gewinnt australischen Award für "Lion"-Filmmusik

Großansicht Kann sich über einen AACTA-Award freuen: Volker "Hauschka" Bertelsmann (Bild: Forgascz Henninger GbR/Clustermanagement Musikwirtschaft) Kann sich über einen AACTA-Award freuen: Volker "Hauschka" Bertelsmann (Bild: Forgascz Henninger GbR/Clustermanagement Musikwirtschaft)

Das Drama "Lion - Der lange Weg nach Hause" war mit zwölf Auszeichnungen der große Abräumer bei der Verleihung der AACTA-Awards, die am 4. und 5. Dezember 2017 in Sydney stattfand. Auch der Preis für die beste Musik ging an den Film. Volker "Hauschka" Bertelmann hat den Soundtrack zusammen mit Dustin O'Halloran komponiert. Bei der Oscar-Verleihung Anfang des Jahres landeten die beiden Künstler bereits auf der Nominiertenliste , gingen am Ende jedoch leer aus. Der Soundtrack erschien Ende November 2016 via Sony Classical "Lion" gewann den australischen Filmpreis auch in den Kategorien Bester Film, Beste Regie (Garth Davis), Bester Hauptdarsteller (Sunny Pawar), bester Nebendarsteller (Nicole Kidman, Dev Patel). Weitere AACTA-Awards für "Lion" gingen unter anderem an Luke Davies für das beste adaptierte Drehbuch, Kameramann Greig Fraser und Editor Alexandre de Franceschi.Die Preise werden jährlich von der Australian Academy of Cinema and Television Arts verliehen.

Quelle: MusikWoche

