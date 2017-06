Haudegen engagieren sich mit Blut, Schweiß und Tränen für Kinder

Großansicht Packen auf der Kinder-Ranch mit an: Die Haudegen-Mitglieder Sven Gillert und Hagen Stoll (Bild: Haudegen) Packen auf der Kinder-Ranch mit an: Die Haudegen-Mitglieder Sven Gillert und Hagen Stoll (Bild: Haudegen)

Bevor am 21. Juli 2017 das neue Album "Blut, Schweiß und Tränen" der Band Haudegen erscheint, engagieren sich die Musiker Hagen Stoll und Sven Gillert auf der Arche Kinder-Ranch in Brandenburg.Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2017 will die Berliner Band mit 70 Erwachsenen und Kindern sowie ein paar Arche-Mitarbeitern einige Projekte auf dem Bauernhof in Angriff nehmen. Unter anderem ist geplant Zäune zu setzen, den Reitplatz zu verlängern, Elektrik zu verlegen, Steine zu transportieren oder ein Schutzhaus für Zwerghühner zu bauen.Die Arche Kinder-Ranch wurde 2016 ins Leben gerufen, um sozial benachteiligten Kindern zu helfen, indem sie durch die Tiere und Natur von ihrem schwierigen Alltag abgelenkt werden."Blut, Schweiß und Tränen" besteht aus drei Alben, die jeweils einzeln sowie als 3-CD-Box auf dem neu gegründeten Label Haudegen und im Vertrieb von Zebralution Tonpool erscheinen. Die Meisel Musikverlage unterstützen die Musiker bei der Administration des Labels.

Quelle: MusikWoche

