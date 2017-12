H'art vertreibt Music On Vinyl

Ab Anfang 2018 übernimmt H'art in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv den Vertrieb von Produkten des Labels Music On Vinyl. Die H'art-Schwesterfirma Bertus deckt zudem weiterhin Kunden ab, die den Großhändler aus den Niederlanden "historisch als Einkaufsquelle zu schätzen wissen", wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen heißt."Wir freuen uns ganz besonders, mit Music On Vinyl das hauseigene Vinyllabel unserer Schwestergesellschaft Bertus ab dem 1. Januar exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu vertreiben", sagt Markus Röder , General Manager H'art: "Mit diesem Neuzugang tragen wir der Marktentwicklung Rechnung und bauen unsere Produktpalette konsequent um namhafte Künstler mit hochqualitativen Veröffentlichungen im Vinylbereich weiter aus."Bei Bertus Distribution freut sich derweil Managing Director Jan van Ditmarsch "auf die Kooperation mit H'art und all die neuen Möglichkeiten, die dieser Schritt bietet, um unsere Marke Music On Vinyl auf das nächste Level zu heben".Music On Vinyl wurde vor neun Jahren von der Vertriebsfirma Bertus Distribution und den Betreibern des niederländischen Presswerks Record Industry ins Leben gerufen, konzentriert sich auf die Produktion von LP-Pressungen auf 180 Gramm schwerem Vinyl und hat sich laut H'art in der Zwischenzeit "zu einem der umsatzstärksten Vinyllabel entwickelt" dessen Name "auf der ganzen Welt für superbe LP-Vinyl-Produkte bekannt" sei.Zuletzt hatte sich hierzulande Cargo um Veröffentlichungen von Music On Vinyl gekümmert.

Quelle: MusikWoche

