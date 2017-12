H'Art übernimmt Vertrieb für Drag City

Großansicht Freut sich auf ein Wiedersehen mit Drag City: Manuela Nikele (Bild: H'Art Musik) Freut sich auf ein Wiedersehen mit Drag City: Manuela Nikele (Bild: H'Art Musik)

Das Independent-Label Drag City Records aus Chicago wechselt zum 1. Januar 2018 zu H'Art Musik . Dann kümmert sich H'art um den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Das Label wurde 1989 gegründet und hat sich auf experimentellen Indie-Rock und Folk spezialisiert. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Drag City Werke von Künstlern und Bands wie Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, Gastr del Sol, Joanna Newsom, Jim O'Rourke, Will Oldham und Ty Segall.Als erstes gemeinsames Projekt mit H'Art Musik bringt Drag City Records am 26. Januar 2018 das neue Studioalbum von Ty Segall auf den Markt, "Freedom's Goblin". Ebenfalls im Januar erscheint das Album "Snares Like A Haircut" von No Age. Manuela Nikele , Leitung Produktmanagement H'Art, freut sich auf ein Wiedersehen mit Drag City: "Vor einigen Jahren habe ich bereits das Produktmanagement für Drag City gemacht, was mir besonders wegen der hohen Qualität der Themen und der professionellen Arbeitsweise des Labels viel Freude bereitet hat. Drag City hat sich als Label ein ausgezeichnetes Profil erarbeitet, die neu dazu kommenden Künstler und Bands werden mit großer Sorgfalt ausgesucht."

Quelle: MusikWoche

