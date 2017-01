H'Art stockt Katalog um Labels wie Richard Weize Archives oder Quasilectric auf

Großansicht Punk mit Hang zur Melancholie: Am 10. März erscheint "Alkohol & Melancholie", das Solodebüt von Männi, dem Schlagzeuger der Antilopen Gang Punk mit Hang zur Melancholie: Am 10. März erscheint "Alkohol & Melancholie", das Solodebüt von Männi, dem Schlagzeuger der Antilopen Gang

Großansicht Markierte den Beginn von Richard Weizes Archives: "The RIAS Session-Live In Berlin 1981" von Alexis Korner, Tony Sheridan und Steve Baker (Bild: Richard Weize Archives) Markierte den Beginn von Richard Weizes Archives: "The RIAS Session-Live In Berlin 1981" von Alexis Korner, Tony Sheridan und Steve Baker (Bild: Richard Weize Archives)

Der Musikvertrieb H'Art geht mit einer Reihe frisch abgeschlossener Vertriebspartnerschaften ins Jahr 2017. So übernimmt H'Art den physischen und digitalen Vertrieb des in Nordrhein-Westfalen ansässigen Labels Quasilectric. Als erstes gemeinsames Projekt erscheint am 10. März "Alkohol & Melancholie" von Männi, dem Schlagzeuger der Antilopen Gang.Der mehrfach mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Musikkenner Richard Weize hat Bear Family Records nach 41 Jahren an die nächste Generation abgegeben und widmet sich nun dem Label Richard Weize Archives. H'Art hat weltweit den physischen Vertrieb des Labels übernommen und bereits im Dezember mit "The RIAS Session-Live in Berlin 1981" von Alexis Korner, Tony Sheridan und Steve Baker eine erste Veröffentlichung auf den Markt gebracht. In Kürze sollen außerdem Neuerscheinungen von Frankie Miller, Cab Calloway und Billy Minze auf Vinyl erscheinen.Neben dem Sound-Factory-Label, welches einen großen Katalog an Vinyl-und CD-Produkten anbietet, vertriebt H'Art künftig auch das Vinyl-Label Vinyl Passion. Das auf Wiederveröffentlichungen spezialisierte Label beginnt Anfang Februar mit Neuerscheinungen von Nana Mouskouri und Dave Brubeck. Das niederländische Label Continental vertraut im physischen und digitalen Vertrieb auf H'Art. Anfang Februar steht mit "In Concert" von Meena Cryle und Chris Fillmore die erste Veröffentlichung an.Ab 1. Februar vertraut zudem das New Yorker Label Dot Time Records die Vertriebsarbeit H'Art an. Zu den neuesten Signings des auf Jazz, Soul und Weltmusik spezialisierten Labels gehören der Israelische Komponist Amit Friedman und der US-amerikanische Bassist Robert Hurst III.In der Schweiz nimmt H'Art schließlich zwei exklusive Kooperationen in Angriff. So kümmert sich die Firma dort bereits seit einiger Zeit um den Vertrieb der Concord Music Group. Das US-amerikanische Unternehmen umfasst mit Labels wie Concord Records, Concord Jazz oder Fantasy Records einen Katalog von renommierten Künstlern wie Ray Charles, John Coltrane, Miles Davis oder Paul McCartney. Auch das erste eigene ARD-Label SWR music wird ab dem 1. Februar über H'Art exklusiv in der Schweiz vertrieben. Das CD-Label des Südwestrundfunks bietet Aufnahmen von klassischer Musik und Big Band Jazz. Hinzu kommt das Label SWR jazzhaus mit Live-Konzerten aus den Archiven des SWR in Stuttgart, Baden-Baden und Mainz.

Quelle: MusikWoche

