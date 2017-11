H'Art sichert sich letztes Studioalbum von Joan Baez

Großansicht Abschied nach sechs Jahrzehnten: "Whistle Down The Wind", das letzte Studioalbum von Joan Baez Abschied nach sechs Jahrzehnten: "Whistle Down The Wind", das letzte Studioalbum von Joan Baez

Am 2. März 2018 veröffentlicht Folk-Legende Joan Baez über Proper Records im Vertrieb von H'Art Musik mit "Whistle Down The Wind" das letzte Studioalbum ihrer sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere.1960 erschien das Debütalbum der Sängerin und Songwriterin. Im März 2018 folgt nun mit "Whistle Down The Wind", produziert von Joe Henry, ihr Abschiedsmwek. Auf dem ersten Studioalbum seit dem 2008 erschienenen Longplayer "Day After Tomorrow" präsentiert Joan Baez ausgewählte Coverversionen von Musikern wie Tom Waits, Josh Ritter, Anohni, Joe Henry, Mary Chapin Carpenter, Zoe Mulford, Eliza Gilkyson, Tim Eriksen und Richard Thompson.Ende März startet Joan Baez ihre Abschiedstournee durch Deutschland, ausgerichtet von DEAG Concerts . "Da 2018 mein letztes Jahr mit einer ausgedehnten Tour sein wird", erklärt die Musikerin, "freue ich mich mit einem wundervollen Album wieder 'on the road' zu sein, auf welches ich mehr als stolz bin. Das wird eine besondere Gelegenheit sein, diese Musik sowie meine langjährigen Favoriten mit meinem Publikum auf der ganzen Welt teilen zu können."25.03.2018 Frankfurt - Alte Oper26.03.2018 München - Philharmonie31.03.2018 Hamburg - Mehr! Theater28.07.2018 Halle/S. - Freilichtbühne Peißnitz29.07.2018 Berlin - Zitadelle Spandau31.07.2018 Ludwigsburg - Residenzschloss01.08.2018 Schwetzingen - Schlossgarten03.08.2018 Köln, Roncalliplatz

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen