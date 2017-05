H'art Musik begrüßt neue Vertriebslabels

Großansicht Gibt den Vertrieb von Ariwa Records an H'art Musik: der als The Mad Professor aktive Neil Fraser (Bild: Ariwa Records) Gibt den Vertrieb von Ariwa Records an H'art Musik: der als The Mad Professor aktive Neil Fraser (Bild: Ariwa Records)

Mit gleich drei neuen Partnern geht H'art Musi k in den Mai 2017 und verspricht "starke Neuzugänge": Dabei handelt es sich um das deutsche Label Tonzonen Records, um das in Nashville ansässige Compass Records und um das britische Reggae-Label Ariwa Records.Ariwa Records wurde bereits im Jahr 1979 von dem unter dem Namen The Mad Professor aktiven Neil Fraser in Croydon in London ins Leben gerufen und veröffentlichte Alben von Künstlern wie Ranking Ann, Johnny Clarke, Macka B und Mad Professor selbst oder Singles von Sister Audrey und Sergeant Pepper. In den Ariwa Studios nahmen zudem Künstler wie Lee Scratch Perry, Junior Brown oder Ruts DC auf. Zu Beginn der 90er-Jahre entstanden hier zudem Remixe für Acts wie Sade oder Jamiroquai oder auch das Album "No Protection - Massive Attack vs. The Mad Professor" Vergleichsweise jung ist das 1995 von den Musikern Alison Brown und Garry West gegründete Label Compass Records, das man bei H'art als "eine blühende Oase der Kreativität für seine Künstler und ein verlässlicher Lieferant von qualitativ hochwertiger Musik für die Fans" mit einem vielseitigen Katalog lobt, der sich den Erforschungen des Jazz, Pop, der Weltmusik, Folk, Americana und der Musik aus dem keltischen Raum widme.Erst seit 2014 aktiv ist schließlich das deutsche Independent Label Tonzonen Records aus Krefeld, dessen Fokus auf streng limitierten 180-Gramm-Vinyl-Editionen liegt, und das sich laut H'art "schnell eine treue Fangemeinde in der wachsenden Stoner-, Progressive- und Psychedelic-Rock-Szene" erarbeitet habe."Die Aufnahme dieser Labels repräsentiert die Vielfalt unseres Kataloges und stärkt weiterhin die Wertigkeit unserer anstehenden Veröffentlichungen", sagt Manuela Nikele als Leiterin der Produktabteilung von H'art Musik über die Neuzugänge: "Mit Mad Professor von Ariwa Records haben wir eine weitere Legende im Portfolio, der sich mit seinem eigenen Label immer treu geblieben ist."

Quelle: MusikWoche

