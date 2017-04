Harald Flemming wird neuer VPRT-Geschäftsführer

Großansicht Harald Flemming (Bild: obs/Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT)) Harald Flemming (Bild: obs/Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT))

Zum 1. Juli übernimmt Harald Flemming den Posten des Geschäftsführers beim Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) . Der Vice President Contant Distribution & Sales G/S/A von Viacom International Media Networks tritt damit die Nachfolge von Claus Grewenig an, der Anfang des Jahres zu RTL gewechselt war ( wir berichteten ).Flemming gehört dem VPRT-Vorstand seit 2014 an und ist innerhalb des Verbandes außerdem seit 2016 Vorsitzender des Arbeitskreises Sparten- und Zielgruppensender sowie Vorsitzender des Technik- und Innovationsforums (TIF).Der Vorstandsvorsitzende des VPRT, Hans Demmel , hält Flemming daher für eine gute Wahl für den Geschäftsführerposten: "Wir freuen uns, dass wir nach einem professionellen Auswahlverfahren einen neuen Geschäftsführer für den Verband gewinnen konnten, bei dem wir der festen Überzeugung sind, dass fachlich und menschlich alles sehr gut passt. Dr. Flemming verfügt über eine umfassende Expertise in praktisch allen Bereichen der Rundfunkregulierung. Der Vorstand will mit ihm den eingeschlagenen Weg zur strategischen Neuausrichtung des Verbandes konsequent weiter vorantreiben. Das bedeutet insbesondere auch die klare Profilierung als Spitzen- und Wirtschaftsverband mit entsprechenden Themensetzungen, einem modernisierten Außenauftritt und einer noch effektiveren Kommunikation auf allen Wegen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen