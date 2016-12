Hansi Hinterseer spendet an "Schmetterlingskinder"

Großansicht Bei der Spendenübergabe (von links): Rainer Riedl (Obmann DEBRA Austria), Lena, Valentin und Hansi Hinterseer (Bild: Kerstin Jönsson)

Bei einem Benefizkonzert im Fürstentum Liechtenstein sammelte Hansi Hinterseer am 25. November 2016 Spenden für Betroffene der "Schmetterlingskinder"-Erkrankung. Nun überreichte er am 19. Dezember einen Scheck über 82.000 Schweizer Franken an die Patientenorganisation DEBRA Austria.

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.