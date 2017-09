Hans-Termin steht fest

Am 21. November 2017 geht in der Hamburger Markthalle die Verleihung des Hamburger Musikpreises Hans über die Bühne. Die ersten Nominierten will die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft (IHM) Ende Oktober nennen.In insgesamt acht Kategorien gehen jeweils vier Künstler oder Teams ins Rennen um die Trophäen. "Künstler des Jahres", "Song des Jahres", "Album des Jahres", "Musiker des Jahres", "Nachwuchs des Jahres", "Hamburger Künstlerentwicklung", "Lotse des Jahres" und "Bestes Imaging" lauten die Kategorien.Die Verleihung der Auszeichnungen ist ein Jurypreis, der seit 2009 jährlich verliehen wird und besonders kreative und innovative Leistungen auszeichnet - unabhängig von kommerziellem Erfolg. Zu den bisherigen Hans-Gewinnern gehören Künstler wie Thees Uhlmann Gisbert zu Knyphausen , Nils Wülker und Boy. 2016 zählten Udo Lindenberg , die Beginner und Farhot zu den Gewinnern des Abends.Seit der ersten Verleihung fördern der Norddeutsche Rundfunk und die Hamburg Kreativgesellschaft den Musikpreis. Weitere Förderer sind die Haspa Musik Stiftung, die Handelskammer Hamburg, nhb und die Hamburg Marketing GmbH.

