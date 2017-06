Hannover Concerts zeichnete Marek Lieberberg aus

Großansicht Award-Übergabe vor beeindruckender Kulisse: die geschäftsführenden Gesellschafter von Hannover Concerts, Nico Röger (links) und Michael Lohmann (rechts) mit Marek Lieberberg (Geschäftsführer Live Nation GSA) (Bild: Marc Seemann) Award-Übergabe vor beeindruckender Kulisse: die geschäftsführenden Gesellschafter von Hannover Concerts, Nico Röger (links) und Michael Lohmann (rechts) mit Marek Lieberberg (Geschäftsführer Live Nation GSA) (Bild: Marc Seemann)

Für insgesamt 75.000 Fans, die zu den beiden Konzerten von Depeche Mode am 11. und 12. Juni 2017 in die HDI Arena nach Hannover kamen, überreichten die geschäftsführenden Gesellschafter von Hannover Concerts Nico Röger und Michael Lohmann als örtlicher Partner dem bundesweiten Veranstalter Marek Lieberberg von Live Nation eine Auszeichnung für das Vertrauen."Hannover war, ist und bleibt eine Depeche-Mode-Hochburg", teilt Hannover Concerts mit. Die erste Show war mit 43000 Besuchern schnell ausverkauft. "Die imposante Kulisse war einmal mehr ein Beleg dafür, dass die Band in Niedersachsens Hauptstadt extrem hoch im Kurs steht."Die beiden Shows von Depeche Mode sind nicht die einzige Zusammenarbeit des niedersächsischen Veranstalters mit Live Nation in diesen Tagen. Am 16. Juni führt Hannover Concerts im Auftrag von Live Nation das Konzert von Coldplay in der HDI Arena durch. Am 22. Juni folgen Guns N´Roses auf dem Messegelände Hannover.Für Depeche Mode und Live Nation bedeuten die 75.000 Fans ein weiteres Erfolgskapitel in der laufenden Tour: Zur Eröffnung kamen 70.000 Besucher nach Leipzig, im Münchner Olympiastadion waren 60.000 zahlende Gäste. In Köln traten sie vor 43.000 Menschen auf; in Dresden waren es 40.000.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen