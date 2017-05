Hannover Concerts zählt 50.000 Besucher bei zwei Open Airs

Jeweils 25.000 Fans kamen zum Plaza Festival am 26. Mai 2017 und einen Tag später zur N-Joy Starshow. Bei beiden Festivals, die ausverkauft auf der Expo-Plaza Hannover über die Bühne gingen, zeichnete Hannover Concerts als Veranstalter verantwortlich.Am Freitag traten dort Henning Wehland , Max Giesinger, Bastille, Walking On Cars, Bosse und auch die Söhne Mannheims auf, deren Verpflichtung dazu geführt hatte, dass sich der NDR am ersten Tag als Präsentator von dem Festival zurückgezogen hatte. Dennoch zieht Nico Röger , Geschäftsführender Gesellschafter Hannover Concerts, ein positives Fazit: "Es war ein wunderbarer Konzerttag mit fantastischen Auftritten der Bands und Künstler, Traumwetter, einer sensationellen Stimmung der Fans und einem reibungslosen organisatorischen Ablauf. Es hat einfach alles gepasst."Die Planungen für das nächste Plaza-Festival, das am 25. Mai 2018 stattfinden soll, laufen bereits. "Wir gehen davon aus, dass unser langjähriger Partner NDR 2 dann wieder mit an Bord ist", formuliert Röger.Am 27. Mai, als die N-Joy Starshow mit ebenfalls 25.000 Besuchern über die Bühne ging, war die NDR-Jugendwelle indes als Partner an Bord. Hier spielten Chefboss, Alle Farben Imany , Clean Bandit, Beginner und Deichkind . Die Veranstaltung war bereits seit April ausverkauft."Wir haben heute einen außergewöhnlichen Tag erlebt", bilanziert N-Joy Programmchef Norbert Grundei. "Sechs herausragende Liveshows, Sonnenschein pur und ein Publikum, das von der ersten bis zur letzten Minute feierte - für N-Joy ein idealer Start in die Open-Air-Saison. Gemeinsam mit Hannover Concerts beginnen wir ab sofort mit den Planungen für 2018", Im nächsten Jahr steigt das Festival am 26. Mai.Die N-Joy Starshow sei eine Erfolgsgeschichte und ein echtes Erlebnis für das Publikum wie auch die Künstler, fügt Röger an. "Über die Grenzen der Region hinaus gehört das Event seit vielen Jahren zu den saisonalen Festivalhighlights."Für Hannover Concerts ist die Open-Air-Saison mit den beiden Festivals noch nicht zu Ende. So findet am 1. und 2. September auf der Gilde Parkbühne Hannover das Révoltés-Festival statt. Nachdem das Irie Révoltés Open Air 2016 laut eigenen Angaben "ein voller Erfolg" war, hat man nun die Eventdauer und die Bandanzahl verdoppelt.Unter dem neuen Namen Révoltés-Festival werden die Band Irie Révoltés und weitere Acts von Rap über Reggae bis Punk die Open-Air-Bühne zwei Tage lang bespielen. "Schon lange träumen die Musiker davon, ein eigenes Festival aufzubauen, das vom Angebot der Stände über Workshops bis zur Musik auf der Bühne den politischen Inhalten ein Sprachrohr gibt, die der Band am Herzen liegen", teilt Hannover Concerts mit.

