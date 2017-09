Hannover Concerts feierte drei Jahre Irie Révoltés Festival

Am 2. und 3. September 2017 fand auf der Gilde Parkbühne in Hannover das dritte Irie Révoltés Festival statt. Veranstalter Hannover Concerts , der das Festival gemeinsam mit Buback Konzerte und der Band selbst ausrichtet, zählte insgesamt 8000 Besucher an den beiden Tagen. In diesem Jahr lief das Open Air erstmals zwei Tage lang.Am ersten Tag zogen Sookee, ZSK, die Antilopen Gang und Feine Sahne Fischfilet 3500 Besucher an; 4500 kamen tags darauf zu den Sets von Alex Mayr, The Swag, Che Sudaka, Moop Mama und den Festival-Namensgebern Irie Révoltés. "Der Auftritt der Gastgeber am Samstagabend geriet dabei zu einem Triumphzug. Die Polit-Band und ihre Fans steigerten sich in einen wahren energetischen Rausch, dem sich niemand auf dem Gelände entziehen konnte", resümiert Hannover Concerts.Als besondere Überraschung tauchten Irie Révoltés am Samstag auf dem Campingplatz auf, um für die Fans ein Akustikset zu spielen. Hannover Concerts zeichnete die Band als örtlicher Veranstalter zudem mit dem Award "3 Jahre Irie Festival" aus.Im Herbst und Winter 2017 geht die Formation aus Heidelberg auf eine umfassende Abschiedstournee, die von der Agentur Buback Konzerte in Kooperation mit malavida music durchgeführt wird. Am 26. Dezember findet in der Mannheimer Maimarkthalle "das letzte Konzert ever" statt.

Quelle: MusikWoche

