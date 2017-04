Hamburger Markthalle feiert 40-jähriges Bestehen

Großansicht Geschichtsträchtiger Veranstaltungsort: die Bühne im Großen Saal der Markthalle (Bild: Markthalle Hamburg) Geschichtsträchtiger Veranstaltungsort: die Bühne im Großen Saal der Markthalle (Bild: Markthalle Hamburg)

Ihren 40. Geburtstag begeht in diesem Jahr die Hamburger Markthalle . Seit ihrem Start anno 1977 fanden hier über 10.000 Veranstaltungen statt, die insgesamt mehr als zwei Millionen Besucher anzogen.Im Startjahr 1977 bildeten Shows von Status Quo am 3. März und von AC/DC mit Sänger Bon Scott am 4.Oktober den Auftakt einer erfolgreichen Ära mit Auftritten zahlreicher renommierter Künstler und Bands aus dem In- und Ausland. So spielten The Ramones in der Markthalle am 11. September 1978 ihr erstes Konzert auf deutschem Boden. Ein weiteres Highlight im selben Jahr war eine Lesung des US-amerikanischen Kultautors Charles Bukowski, laut dem Markthallen-Team sein einziger Auslands-Auftritt überhaupt.Iggy Pop mischte am 29. Mai 1979 die Markthalle auf, darauf folgten im selben Jahr unter anderem zwei Konzerte der deutschen Punk Pioniere von Male und das erste Einzelkonzert von Motörhead in Deutschland.Die Simple Minds stellen hier am 5. März 1980 ihr Album "Real to Real Cacophony" und The Clash kurz darauf am 19. Mai ihr legendäres Doppelalbum "London Calling" vor. Der Präsentation von "Seventeen Seconds" von The Cure am Ende desselben Monats folgte im Herbst 1980 gleich ein weiteres Konzert von Robert Smith und Co. in der Markhalle. Im gleichen Jahr präsentierte Marius Müller-Westernhagen sein erfolgreiches Album "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz". Iron Maiden, Judas Priest und Saxon begeisterten zu dieser Zeit das Heavy Metal-Publikum in Hamburg.Das erste Konzert von Depeche Mode am 25. September 1981 vor deutschem Publikum bildete zugleich den Auftakt zu den bis heute stattfindenden legendären "Depeche Mode Parties". Herbert Grönemeyer stand am 22. März 1982 das erste Mal auf der Bühne in der Markthalle, Die Toten Hosen drei Tage später.Hoch her ging es am 14. Januar 1983 beim Konzert der Toy Dollz: Als Punks von allen Seiten das Gebäude stürmten, habe Schlimmeres nur durch einen Polizeieinsatz verhindert werden können.In den frühen 80-er Jahren zeichnete der WDR-"Rockpalast" in der Markthalle Konzerte von Acts wie The Police, INXS, The Smiths, Roger Chapman, BAP oder Trio für das Fernsehen auf.Am 9. Dezember 1984 spielten Metallica hier erstes Konzert in Hamburg und kehrten drei Jahre später für eine Doppelshow zurück in die Markthalle. Die Spielstätte war am 10.Oktober 1985 auch Schauplatz des ersten Gigs von R.E.M. in Deutschland.Zu den Höhepuinkten in den Neunzigern gehörten Konzerte der Grunge-Helden Nirvana, Soundgarden und Pearl Jam. Die Hamburger Schule habe in der Markthalle ebenfalls "eine zweite Heimat" gefunden: Blumfeld, Die Sterne, Tocotronic, Die Goldenen Zitronen, Kettcar oder Tomte spielten hier auf.Die Smashing Pumpkins gaben am 25. Januar 1992 im Kunstraum vor knapp 150 Besuchern ihr erstes Konzert in der Hansestadt, und am 21. November 1994 präsentierten Oasis ihr Longplaydebüt "Definitely Maybe" in der Halle am Klosterwall.Um die Jahrtausendwende läuteten die ersten Konzerte von Deichkind, Beginner, 5 Sterne Deluxe oder Fettes Brot die HipHop-Ära in der Markthalle ein. Heavy-Metal-Fans feierten hier Bands wie Opeth, Kreator, Black Label Society oder Megadeth.Die Liste "unzähliger legendärer Auftritte" umfasse zudem Shows von Billy Joel, Guns'N Roses, den Red Hot Chili Peppers, den Beastie Boys, von Die Ärzte oder UB40."Einen ausgewogenen Mix von Heavy Metal, Rock, Punk, Gothic, Pop und Indie" biete die Markthalle bis in die Gegenwart mit Acts wie Archive, Snow Patrol, Dredg, Macklemore & Ryan Lewis, Foals, den Beatsteaks, Radiohead, Muse, Volbeat, Billy Talent oder Digitalism. Zum Programmangebot gehören zudem seit einigen Jahren Comedy-Veranstaltungen (Carolin Kebekus, Jan Böhmermann, Rebell Comedy oder Markus Krebs) sowie auch Firmen- und Benefiz-Veranstaltungen zugunsten sozial Benachteiligter und die jährliche Social Media Week. Seit nunmehr vier Jahren in Folge wird der Hamburger Musikpreis Hans in der Markthalle verliehen.Die Markthalle orientiere sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die von der UNO 2015 entwickelt worden sind. "Diese Ziele werden in der Unternehmensstrategie der Markthalle schrittweise eingepflegt und umgesetzt", heißt es aus Hamburg.Das runde Jubiläum will das Markthallen-Team um Mike Keller , der 2013 Wolfgang Landt als Geschäftsführer ablöste, unter anderem auf einem Sommerfest am 6. September feiern. Zudem ist eine Jubiläumspublikation über das 40-jährige Bestehen der Markthalle geplant. Hierfür sind Zeitzeugen aufgerufen, die ein besonderes Erlebnis mit der Markthalle Hamburg verbinden, und Lust haben, ihre Geschichten und Fotos zu teilen.

Quelle: MusikWoche

