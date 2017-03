Hamburger Delegation zufrieden mit SXSW

Großansicht Eine Plattform für Wirtschaftsvertreter, Musiker und Partnerstädte: Die Burger-Bude "Reeperbahn Hamburgers" (Bild: Reeperbahn Festival) Eine Plattform für Wirtschaftsvertreter, Musiker und Partnerstädte: Die Burger-Bude "Reeperbahn Hamburgers" (Bild: Reeperbahn Festival)

Die Hamburger Gemeinschaftspräsentation zieht ein positives Fazit des Auftritts beim Brachentreff South By Southwest (SXSW), auf dem die Hanseaten vom 10. bis zum 19. März 2017 vertreten waren..Mit 150 Vertretern sei die Hansestadt eine der stärksten deutschen Delegationen gewesen, heißt es aus Hamburg. Das Reeperbahn Festival schickte beim offiziellen SXSW-Showcase am 15. März die Acts Gurr, Die Heiterkeit, Holly Macve, The Gift, Noga Erez sowie Albin Lee Meldau ins Rennen.Hauptverantwortlich für den Auftritt sind die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft e.V. (IHM) und das Reeperbahn Festival . Die Stadt Hamburg fungiert zusammen mit der Hamburg Marketing GmbH als Förderer der Präsentation."Die SXSW ist weiterhin für den überwiegenden Teil unserer Mitgliedsunternehmen die wichtigste Plattform für die Pflege internationaler Partnerschaften", erklärt Alexander Schulz , Vorstand IHM: "Art und Umfang des Hamburger Auftritts sind angemessen für unsere Branche und hilfreich für die Anbahnung neuer Geschäfte. Sie stärkt den Musikwirtschaftsstandort Hamburg."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen