Hamburger Club Award zeichnet resonanzraum aus

Großansicht Gelöste Atmosphäre beim Hamburger Club Award: die Preisträger auf der Bühne (Bild: Ulrike Schmidt) Gelöste Atmosphäre beim Hamburger Club Award: die Preisträger auf der Bühne (Bild: Ulrike Schmidt)

Großansicht Es gab auch Geld: die Scheckübergabe:beim Hamburger Club Award (Bild: Ulrike Schmidt) Es gab auch Geld: die Scheckübergabe:beim Hamburger Club Award (Bild: Ulrike Schmidt)

Bei der Verleihung des Hamburger Club Awards setzte sich am 19. Januar 2017 der resonanzraum als Club des Jahres durch. Unterstützt durch die Kulturbehörde vergab das Hamburger Klubkombinat bereits zum siebten Mal Preise fur herausragende Leistungen in der Livemusikszene der Hansestadt.In einem neuen Abstimmungsverfahren kürte eine Jury aus 81 Bewerbungen die diesjährigen Preisträger. In der Jury, die zuletzt aus sieben Personen bestand, saßen in diesem Jahr erstmals 174 Personen aus allen Bereichen der Hamburger Musik- und Veranstaltungsbranche. Dazu gehörten Clubbetreiber, Veranstalter, Künstler sowie Repräsentanten von Labels, Agenturen, Medien, Plattenläden oder Verbänden, die online ihre Stimmen abgaben.Der Preis für den Musikclub des Jahres mit dem innovativsten Konzertprogramm ging an den resonanzraum, knapp vor dem Uebel & Gefahrlich und dem Molotow Musikclub. "Der resonanzraum im Bunker an der Feldstraße ist die Heimat des Ensemble Resonanz und verbindet Elemente eines klassischen Konzertsaals mit denen eines Clubs. In seinen Konzerten sprengt das Ensemble Resonanz die Grenzen der musikalischen Genres. Der resonanzraum bietet aber auch anderen Veranstaltern einen Ort für Experimentelles und Innovationen", heißt es in der Begründung für den ersten Platz.Für die beste Newcomerförderung des Jahres 2016 wurde die Astra Stube ausgezeichnet, gefolgt vom Molotow und vom Grünen Jäger. Der Preis für das Konzert des Jahres ging an das Knust für das Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Clubbestehen mit Kettcar, Adam Angst, Fortuna Ehrenfeld, Liza&Kay und dem Hamburger Kneipenchor am 5. August 2016. Auf Platz zwei landeten die Fabrique im Gängeviertel mit dem Herzrasen, bei dem Knarf Rellöm und Mark Booombastik zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne standen; auf Platz drei das Uebel & Gefährlich mit dem Abschiedskonzert von Findus.Ausgezeichnet mit dem Award für den besten neuen Club wurde der Gängeviertel e.V. für die Neueröffnung des Molochs, das vor dem Monkeys Music Club und dem Hakken die Jury mit Abstand am meisten überzeugte.Geehrt mit der Trophäe fur den besten Fremdveranstalter wurde das Veranstalterkollektiv OHA Music, das vor Broken Forms und der Jazz Federation Hamburg landete.Erstmalig wurde die Clubnacht des Jahres gekürt: Hier setzte sich der Waagenbau mit der Sternbrücken(bambule) vom 2. Juli 2016 vor dem Hafenklang (13 Jahre Drumbule) durch.Auch der Preis für das Festival des Jahres wurde zum ersten Mal vergeben und ging an den Hafenklang mit dem Festival 20 Jahre Hafenklang vom 5. August 2016, gefolgt vom Rock Cafe St.Pauli mit dem Event Sankt Hell und dem Uebel & Gefährlich mit dem Festival Für Junge Menschen auf den Plätzen zwei und drei. Die Preisträger erhalten neben der Trophäe Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, überwiegend finanziert von der Hamburger Kulturbehörde."Dass ausgerechnet der resonanzraum als Musikclub des Jahres ausgezeichnet wurde zeigt, wie vielfältig die Hamburger Clubszene ist und sich in der Musikstadt Hamburg die unterschiedlichen Genres gegenseitig befruchten", sagt Kulturstaatsrat Carsten Brosda. "Mit dem Club Award werden auch die Menschen in den Mittelpunkt gerückt, die Künstlern tagein, tagaus eine Bühne geben und mit hohem Engagement Musik erlebbar machen."Odin Janoske, stellvertretender Vorsitzender des Clubkombinat Hamburg, betont, dass erstmals bis zu 174 Experten über sieben Club-Kategorien getrennt voneinander votieren konnten. "Dies erhöht den Wert der Auszeichnungen für die jeweiligen Preisträger, da die geleistete Arbeit von wesentlich mehr Juryteilnehmern anerkannt wurde."Der vom Vorstand des Clubkombinat vergebene Ehrenpreis ging an Wolf von Waldenfels, der nach Einschätzung des Vorstands seit den 80er-Jahren viel zur Entwicklung der Hamburger Clubkultur, insbesondere der elektronischen Musik, beigetragen habe. Stationen seines Clubschaffens waren unter anderem Der Eimer, fun club, Phonodrome, kdw, Powerhouse und sind heute noch das Uebel & Gefährlich und das Golem.Ebenfalls in Eigenverantwortung des Vorstands des Clubkombinats wurde der Negativpreis "Die zerbrochene Gitarre" vergeben. Sie ging an "die Kioskflut in den Hamburger Ausgehvierteln", teilt das Clubkombinat mit. In seiner Begründung verweist der Clubverband auf die nach seiner Ansicht schädliche Wettbewerbsverzerrung, die bei vielen Kulturbetrieben Existenznöte erzeuge.Der Publikumspreis wurde mittels eines Online-Votings ermittelt, an dem sich uber 6400 Hamburger Clubgänger beteiligten. Die meisten Stimmen erhielt hierbei das Moloch in der HafenCity, das sich vor dem Vorjahressieger Monkeys Music Club und dem freundlich + kompetent behaupten konnte.Die Veranstaltung wurde vom Hamburger Musiker Bernd Begemann moderiert. Für das musikalische Programm sorgten die Hamburger Live-Acts Horst With No Name Orchestra, Pecco Billo und Das Bo & DJ Plazebo.

Quelle: MusikWoche

