Hamburger Club Award geht in Runde acht

Großansicht Hier werden die Club-Award-Preisträger gekürt: das Docks (Bild: Docks/Clubkombinat Hamburg) Hier werden die Club-Award-Preisträger gekürt: das Docks (Bild: Docks/Clubkombinat Hamburg)

Am 25. Januar 2018 verleiht das Clubkombinat - der Verband der Hamburger Club-, Party- und Kulturereignis-Schaffenden - mit Unterstützung der Behörde für Kultur und Medien der Hansestadt zum achten Mal den Hamburger Club Award. Ort des Geschehens ist diesmal das Docks am Spielbudenplatz. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden.Im Rahmen der Preisverleihung werden wieder Auszeichnungen in zehn Kategorien sowie Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro vergeben. Eine bis zu 250 Personen umfassende Jury, bestehend aus unterschiedlichen Experten der Hamburger Musikszene (Agenturen, Dienstleister, Medien und Musikjournalismus, Liveclubs, Veranstalter) wählt die Preisträger in sieben Kategorien per Punktevergabe aus: "Musikclub mit dem innovativsten Konzertprogramm", "Stärkste Newcomer Förderung", "Bester Fremdveranstalter/Clubpromoter", "Bester neuer Club" sowie "Beste Musikveranstaltung". Letztere Rubrik ist unterteilt in die Sparten "Konzert des Jahres", "Clubnacht des Jahres" und "Festival des Jahres - klein aber fein".Der Publikumspreis für den "Musikclub des Jahres" wird per Onlinevoting ermittelt. Hamburgs Clubgänger sind hier aufgefordert, ihre Stimme im Zeitraum vom 17. Dezember 2017 bis einschließlich 21. Januar 2018 auf award.clubkombinat.de abzugeben.Der Vorstand des Clubkombinats verleiht zudem einen Ehrenpreis an eine Person oder Institution, die sich besonders für die Hamburger Clubkultur und ihr Fortbestehen eingesetzt hat. Mit der "zerbrochenen Gitarre" soll hingegen auf Missstände und Negativentwicklungen aufmerksam gemacht werden, die zum "Spielstättenverlust" beitragen. Im Idealfall sollen damit Lösungsmöglichkeiten zur positiven Weiterentwicklung aufgezeigt werden.Clubbetreiber und Veranstalter können sich ab sofort über ein Onlineportal für die Club Awards bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Dezember 2017.

Quelle: MusikWoche

