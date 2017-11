Hamburg kürte seine Hans-Sieger

Ausgezeichnet mit dem Hans als Musiker des Jahres und auch live auf der Bühne der Markthalle: das Kaiser Quartett mit (von links) Jansen Volkers (Violine), Ingmar Süberkrüb (Bratsche), Martin Bentz (Cello) und Adam Zolynski (Violine) (Bild: Malte Klauck)

Mit der von Alex Diamond und dem unter dem Namen 4000 aktiven Thomas Egeler gestalteten Trophäe für den Hans 2017: Jens Thele von Kontor Records (Bild: hi-life)

Nach getaner Arbeit: die Musiker und Jurymitglieder Farhot und Jasmin Quach (Bild: Malte Klauck)

Die Hans-Sieger 2017:

Kalim

187 Strassenbande

Kaiser Quartett

"Bist du down?" - Ace Tee feat. Kwam.e (prod. by Plusma)

earMUSIC für "Alice Cooper"

Auge Altona für diverse Videoarbeiten

"Sophia Kennedy" - Sophia Kennedy

Christoph Lieben-Seutter

20 Jahre Kontor Records

Mehr als 600 Gäste aus der Hamburger Musik- und Kulturszene kamen am Abend des 21. November 2017 zu der von der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft (IHM) veranstalteten Verleihung des Hamburger Musikpreises Hans in der Markthalle.In den Künstlerkategorien gingen die Hans-Trophäen an das Kaiser Quartett, die 187 Strassenbande, Kalim, Sophia Kennedy und Ace Tee. In den Branchenkategorien setzten sich earMusic und Auge Altona durch, berits vorab standen zudem Christoph Lieben-Seutter und Kontor Records als Sieger fest.In der Kategorie "Künstler des Jahres" setzte sich 187 Strassenbande gegen Meute, Sophia Kennedy und Andreas Dorau durch. "Auch wenn wir sicherlich nicht alles verstehen, wofür die 187er stehen. Diese Diskussion begleitet den Popdiskurs seit den Rolling Stones, Notorious B.I.G. oder Abwärts. Und nur diese Diskussion macht Popmusik zu dem, was sie schon immer war: zur Stimme der Jugend", heißt es in der Begründung der Jury.Mit Kalim und Ace Tee gingen noch zwei weitere Trophäen an Künstler aus dem Urban-Bereich: Rapper Kalim gewann mit seinem Album Top-10-Album "Thronfolger" den mit 2000 Euro dotierten und von der Haspa Musik Stiftung präsentierten Nachwuchspreis, die Laudatio hielt Rapper und Produzent Marc "Sleepwalker" Wichmann aka hielt die Laudatio. R&B-Sängerin Ace Tee erhielt für "Bist du down?" den Hans in der Sparte "Song des Jahres".Als "Musiker des Jahres" setzten sich die vier Streicher Martin Bentz (Cello), Ingmar Süberkrüb (Bratsche), Jansen Volkers (Violine) und Adam Zolynski (Violine) vom Kaiser Quartett durch. Gregory Porter, mit dem sie zum Beispiel beim Elbjazz Festival bereits live auftraten, schickte den Gewinnern ein Grußwort per Videoeinspielung.Den Hans für das "Album des Jahres" erhielt die in Baltimore aufgewachsene Wahlhamburgerin Sophia Kennedy für ihr gemeinsam mit Mense Reents aufgenommenes und produziertes Debütalbum. "Nach dem Erleben ihrer Musik wird man irgendwie angenehm verwirrt zurückgelassen. Sie umgibt eine Magie, der man sich kaum entziehen kann", heißt es in der Jury-Entscheidung.In der Kategorie "Hamburger Künstlerentwicklung" ging der Hans an das Team des Edel -Labels earMusic für die Arbeit an "Paranormal" , dem ersten Studioalbum von Alice Cooper seit sechs Jahren. Die Laudatio hielt Wacken-Open-Air-Gründer Thomas Jensen Die Agentur Auge Altona erhielt für ihre Videoarbeiten für Künstler wie die Beatsteaks, Deichkind, die Goldenen Zitronen oder Fettes Brot den Award in der Kategorie "Bestes Imaging", die Laudatio hielt Deichkind-Musiker Philipp Grütering.Mit Christoph Lieben-Seutter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, als "Lotse des Jahres" und dem Team von Kontor Records um Jens Thele als Träger des Sonderpreises der IHM standen bereits zuvor die ersten Hans-Gewinner fest. Die Laudatio auf Christoph Lieben-Seutter hielt der künstlerische Leiter von Kampnagel, Andras Siebold. Kontor-Records-Geschäftsführer Jens Thele nahm die Trophäe von Laudator Marek Erhardt entgegen.Live-Acts des Abends waren das Kaiser Quartett mit Valeska Steiner von Boy, Antje Schomaker und die Redchild Hausband. Durch die Preisverleihung führten Sängerin Nina Maleika und Rapper Alassane "AJ" Jensen. Unter den Gästen fanden sich HP Baxxter (Scooter), Leslie Clio, Produzent Alexander Christensen, die Moderatoren Reinhold Beckmann und Madita van Hülsen, die Schauspielerinnen Mareike Fell und Caroline Kiesewetter, FC-St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich oder Medienunternehmer Frank Otto.Eine Zusammenfassung der Preisverleihung sendet NDR Blue am 24. November ab 20.00 Uhr.Nachwuchs des JahresKünstler des JahresMusiker des JahresSong des JahresHamburger KünstlerentwicklungBestes ImagingAlbum des JahresLotse des JahresSonderpreis der IHM

