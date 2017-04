Hamburg knüpft musikalisches Netzwerk dichter

Mit dem Clubkombinat Hamburg , dem Landesmusikrat Hamburg, der IHM - Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft , dem Jazzbüro Hamburg , dem Netzwerk Musik von den Elbinseln sowie RockCity und VUT Nord haben sich sieben Institutionen aus dem Musikbereich un die Handelskammer Hamburg zum Netzwerk Musikstadt Hamburg zusammengeschlossen. Vertreter der Organisationen unterzeichneten jüngst in der Handelskammer eine entsprechende Absichtserklärung, die auch das Selbstverständnis des Netzwerks formuliert.Die Gründungsmitglieder wollen sich demnach fortan regelmäßig über Fragen rund ums Thema Musik in der Stadt Hamburg austauschen. Zudem sollen weitere Institutionen wie das Tonali-Kulturprojekt, die Hamburg Kreativ Gesellschaft oder das Urban Music Studies Scholars Network das neu formierte Netzwerk unterstützen.Ziel sei es, die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Musikakteure untereinander zu verbessern und den Dialog mit Behörden und der Politik zu bündeln, heißt es aus der Hansestadt. Das Netzwerk soll zudem "die übergeordnete Erarbeitung von Ideen und Maßnahmen zur Förderung der Musikstadt Hamburg als Zusammenspiel von Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft vereinfachen" und lade alle Musikakteure der Stadt ein, sich aktiv daran zu beteiligen."Trotz der unterschiedlichen Ausrichtungen der Gründungsnetzwerke auf zum Beispiel Künstler, Clubs oder wie in unserem Fall die gesamte Hamburger Musikwirtschaft haben wir viele gemeinsame Interessen und Forderungen, an denen wir besser denn je zusammenarbeiten können", sagt IHM-Geschäftsführer Timotheus Wiesmann , der unter anderem auf Themen wie die Raum- und Stadtentwicklung, Straßenmusik oder musikalische Bildung verweist. "Kein Bereich der Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft ist stärker vernetzt als die Musik, und dies ist ein wesentlicher Teil ihrer Stärke. International hat Hamburg dies zuletzt mit der Neugründung des Music Cities Network deutlich gemacht - regional nun mit dem Netzwerk Musikstadt Hamburg."

Quelle: MusikWoche

