Hamburg führt Musikstadtfonds fort

Großansicht Will die Musik in Hamburg genreübergreifend fördern: Carsten Brosda (Bild: Jörn Kipping) Will die Musik in Hamburg genreübergreifend fördern: Carsten Brosda (Bild: Jörn Kipping)

Die Musikstadt Hamburg geht mit dem 2016 erstmals aufgelegten Musikstadtfonds im kommenden Jahr in die zweite Runde. Die Behörde für Kultur und Medien fördert somit auch 2018 verschiedene Projekte der Freien Musikszene wie Konzerte, Konzertreihen und kleine Festivals. Im Fördertopf steckt erneut ein sechsstelliger Betrag.Senat und Bürgerschaft Hamburgs hatten den Fonds Mitte 2016 im Zusammenhang mit der Finanzierung des Spielbetriebs der Elbphilharmonie beschlossen und damit zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro für Musikprojekte bereitgestellt, die die Vielfalt des Hamburger Musiklebens genreübergreifend stärken sollen. Hinzu kommen die Mittel ergänzt, die die Kulturbehörde schon zuvor jährlich als E-Musik- und Jazz-Förderung vergeben hatte, sodass nun auch für 2018 insgesamt wieder 600.000 Euro zur Verfügung stehen. Die Behörde für Kultur und Medien vergibt die Fördergelder einmal im Kalenderjahr jeweils für den Förderzeitraum 1. Januar bis zum 31. Dezember des Folgejahres. Interessenten können mit ihren Projekten ab dem 19. Mai und bis zum 15. Juni 2017 um Mittel bewerben. Details zu den Fördergeldern finden sich bereits auf den Onlineseiten des Musikstadtfonds "Von der Aufbruchstimmung, die wir seit der Eröffnung der Elbphilharmonie in der Hamburger Kultur spüren, sollen die Künstlerinnen, Künstler und Kreativen unserer Stadt profitieren", sagt Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: "Der Musikstadtfonds ist für die Freie Musikszene dabei ein wichtiges Instrument, mit dem wir Hamburgs vitales und facettenreiches Musikleben weiter stärken."

Quelle: MusikWoche

