Halbfinale von "The Voice Of Germany" gewinnt Zuschauer zurück

Zieht ins Finale ein: BB Thomaz

3,15 Millionen Sat.1 -Zuschauer sahen am 10. Dezember 2017 das "The Voice Of Germany"-Halbfinale (Marktanteil: 10,1 Prozent); bei den 14- bis 49-Jährigen waren es am Sonntagabend 1,74 Millionen (Marktanteil: 15,9 Prozent). Das sind wieder mehr als bei den vergangenen Folgen, bei denen die Zahlen leicht rückläufig waren.Zum Vergleich: Bei der letzten "TVOG"-Sonntagsfolge am 3. Dezember hatten 2,83 Millionen eingeschaltet (Marktanteil: 9,2 Prozent); bei den Jungen waren es 1,56 Millionen (Marktanteil: 14,2 Prozent). Am 7. Dezember, bei der letzten Donnerstagsausgabe in dieser Staffel, interessierten sich 2,9 Millionen ProSieben -Zuschauer für das Castingformat (Marktanteil: 10,6 Prozent); bei den Werberelevanten schalteten 1,69 Millionen ein (Marktanteil: 18,5 Prozent).In der Show vom 2. Advent wurden die vier Finalisten ermittelt. Im Team von Samu Haber setzte sich Natia Todua durch, bei Mark Forster war Benedikt Köstler der Sieger, BB Thomaz singt im Team von Yvonne Catterfeld im Finale und Anna Heimrath machte das Rennen im Team der beiden Mitglieder der Fantastischen Vier, Michi Beck und Smudo. Sat.1. zeigt das Finale am 17. Dezember.

Quelle: MusikWoche

