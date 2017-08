Hälfte der Wacken-Tickets für 2018 bereits verkauft

Hier werden sich auch 2018 die Metalfans treffen: Vor den beiden Hauptbühnen beim Wacken Open Air

Zwei Wochen nach dem Wacken Open Air ist gut die Hälfte der 75.000 Tickets für das Festival 2018 laut Veranstalterangaben bereits verkauft. Auch für die 2017er-Ausgabe legt das Wacken-Team noch Zahlen nach.So haben mehr als 10.000 Festivalbesucher an einer Zufriedenheitsumfrage teilgenommen. Neben vielen Bandwünschen konnten durch die Umfrage auch Erkenntnisse über den Festivalablauf und die Infrastruktur gewonnen werden, die nun im Detail ausgewertet werden. Die Gesamtbewertung des Festivals liegt analog zu den Schulnoten durchschnittlich bei der Note 1,7.Zufrieden sind die Veranstalter von ICS auch mit der Bier-Pipeline, die dieses Jahr Premiere feierte. Unter dem Kernfestivalgelände wurden Leitungen mit einem Kilometer Länge verlegt. Das unterirdische System aus Leerrohren beheimatet zusätzlich noch Leitungen für Strom, Wasser sowie Abwasser und kommt auf eine Gesamtlänge von ungefähr zehn Kilometern in circa 80 Zentimetern Tiefe. Bis zu 25.000 0,4-Liter-Becher wurden durch die Pipeline stündlich in die Hände von durstigen Metalfans überreicht."Wir sind froh, dass unsere Bier-Pipeline so einwandfrei funktioniert hat - in dieser Größe ist sie in Deutschland für ein Festival einmalig", sagt Thomas Jensen , einer der Gründer des Festivals. "Eine weitere Neuigkeit, die wir in diesem Jahr hatten, war die Option, im Infield und unserer V.I.P Area bargeldlos zu bezahlen. Dieses wurde schon im Vorfeld beim Aufladen der Wacken Card sehr gut von unseren Gästen angenommen und hat dann auf dem Gelände dank unseres Glasfasernetzes sowie unserer Dienstleister Simply X und Riedel Communications sehr gut funktioniert, so dass wir für 2018 weitere Teile des Festivals einbeziehen werden."Mit Nightwish, Running Wild, Doro, Arch Enemy, Dirkschneider, In Extremo, Sepultura, Amorphis, Epica, Watain, Knorkator, Belphegor, Firewind, Deserted Fear und Bannkreis stehen bereits Bands für 2018 fest. Weitere Acts will ICS bei den Hamburg Metal Dayz am 22. September und 23. September bekannt geben.

Quelle: MusikWoche

