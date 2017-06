GVL steigert Einnahmen um 67 Prozent

Großansicht Kräftige Zuwächse: Gelder aus der Geräteabgabe für Mobiltelefone und Tablets sorgten bei der GVL 2016 für eine Sonderkonjunktur im Segment Vervielfältigungen, wo die Einnahmen von 26,1 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr rund 132,7 Millionen Euro explodierten (Bild: GVL-Mitteilung, Screenshot) Kräftige Zuwächse: Gelder aus der Geräteabgabe für Mobiltelefone und Tablets sorgten bei der GVL 2016 für eine Sonderkonjunktur im Segment Vervielfältigungen, wo die Einnahmen von 26,1 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr rund 132,7 Millionen Euro explodierten (Bild: GVL-Mitteilung, Screenshot)

Großansicht Tagte kürzlich in Berlin: Die Gesellschafter- und Delegiertenversammlung der GVL mit den GVL-Geschäftsführern mit (von links) Christian Barke, Clemens Bieber, Felix Partenzi, Frank Spilker, Birgit Schmieder, Dieter Gorny, Tilo Gerlach, Hans Reinhard Biere, Gerald Mertens, Günter Gebauer, Henning Zimmermann, Jens Rose, Guido Evers, Till Völger, Rob Gruschke, Detlev Tiemann, Jörg Glauner, Philipp von Esebeck, Florian Richter, Dr. Nils Bortloff, Tonio Bogdanski und Ekkehard Kuhn, es fehlen Stephan Frucht, Andreas Klöpfel, Thomas Schmuckert und Ronny Unganz (Bild: Mara von Kummer) Tagte kürzlich in Berlin: Die Gesellschafter- und Delegiertenversammlung der GVL mit den GVL-Geschäftsführern mit (von links) Christian Barke, Clemens Bieber, Felix Partenzi, Frank Spilker, Birgit Schmieder, Dieter Gorny, Tilo Gerlach, Hans Reinhard Biere, Gerald Mertens, Günter Gebauer, Henning Zimmermann, Jens Rose, Guido Evers, Till Völger, Rob Gruschke, Detlev Tiemann, Jörg Glauner, Philipp von Esebeck, Florian Richter, Dr. Nils Bortloff, Tonio Bogdanski und Ekkehard Kuhn, es fehlen Stephan Frucht, Andreas Klöpfel, Thomas Schmuckert und Ronny Unganz (Bild: Mara von Kummer)

Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) schloss 2016 mit einer Rekordbilanz ab: Die Einnahmen der Verwertungsgesellschaft wuchsen von 161,8 Millionen Euro im Vorjahr um mehr als 67 Prozent auf 271,7 Millionen Euro im Jahr 2016. Das gab die GVL jüngst im Rahmen ihrer Gesellschafter- und Delegiertenversammlung in Berlin bekannt.Die Zuwächse beruhen vor allem auf Geldern aus der Geräteabgabe für Mobiltelefone und Tablets, die bei der GVL ins Segment "Vervielfältigungen" einfließen. In diesem Bereich nahm die GVL 2016 rund 132,7 Millionen Euro ein, 2015 waren es nur 26,1 Millionen Euro. "Im Übrigen ist die Ertragslage der GVL in allen anderen Erlösbereichen stabil und liegt dort, mit kleineren insgesamt positiven Resultaten, leicht über dem Vorjahresergebnis", heißt es auf Nachfrage von MusikWoche aus Berlin.Im Bereich Sendevergütung nahm die GVL im vergangenen Jahr 83,5 Millionen Euro ein, nach 81,8 Millionen Euro im Jahr zuvor. Die Erlöse aus der öffentlichen Wiedergabe stiegen leicht von 41,1 Millionen Euro auf 41,5 Millionen Euro, weiter abwärts ging es hingegen im Bereich der Vermietung und dem Verleih von Tonträgern und Videos von 2,6 Millionen Euro auf noch 2,4 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der sogenannten Kabelweitersendung lagen bei rund 2,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau."Wir freuen uns, dass wir unsere sehr gute Prognose offiziell sogar noch übertreffen können", erklärt GVL-Geschäftsführer Guido Evers . "Mit über 271 Millionen Euro Einnahmen und der Steigerung um 67 Prozent schreibt die GVL Rekordzahlen für ihre rund 150.000 Berechtigten." GVL-Geschäftsführer Tilo Gerlach sieht in der Bilanz zudem "unser hohes Engagement der vergangenen Jahre" gespiegelt. "Bestätigt sehen wir hier insbesondere unsere Anstrengungen auf dem Gebiet der Vergütung für die Nutzung auf digitalen Endgeräten wie Mobiltelefonen und Tablets."Auf Nachfrage teilt die GVL mit: "Für das Geschäftsjahr 2017 hoffen wir auf weitere Umsatzzuwächse insbesondere im Bereich Privatkopie." Eine genaue Prognose sei "aufgrund der laufenden Vollziehung der vertraglichen Vereinbarungen, Meldezahlen der Hersteller etc. jedoch nicht möglich". Vor dem Hintergrund der gemeldeten Geräteverkaufszahlen von Smartphones und Tablets sei aber auch "für das laufende Geschäftsjahr mit höheren Beträgen und weiteren Nachzahlungen für Vorjahre zu rechnen. Die konkrete Höhe der ZPÜ-Erträge für 2018 lässt sich allerdings noch nicht abschätzen."Parallel zu der Rekordbilanz stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings auch die Kosten der GVL deutlich: So weist man bei der Gesellschaft zwar auf eine Verwaltungsquote hin, die von 7,1 Prozent im Vorjahr auf nunmehr nur noch 6,5 Prozent sank, allerdings eben auch bei nunmehr deutlich gestiegenen Einnahmen. Tatsächlich weist die GVL für 2017 einen Verwaltungsaufwand in Höhe von 17,7 Millionen Euro aus, im Jahr zuvor waren es noch 11,5 Millionen Euro - rund sechs Millionen Euro weniger. Die Kosten stiegen demnach um mehr als 50 Prozent.Neben höheren Personalkosten resultiere der Anstieg "in erster Linie aus Kosten für die Entwicklung neu geschaffener IT-Systeme im Rahmen des GVL-Digitalisierungsprogramms beat17", teilt die GVL auf Nachfrage von MusikWoche mit. Dabei gehe es um Investitionen in die Portale artsys.gvl.de und label.gvl.de sowie "in die Optimierung der Datenqualität und Automatisierung von internen Prozessen". Diese Systeme würden "der Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen" aus dem VGG dienen und den Berechtigten auch künftig "eine weitaus schnellere und intuitivere Handhabung ihrer Daten und zusätzlicher Funktionalitäten" bieten.Zudem stehen der GVL wie bereits in den Vorjahren "nicht alle gebuchten Erlöse zur Verfügung, um sie in der regulären Verteilung an die Berechtigten auszuschütten", wie es aus Berlin heißt: Der "mangels Zahlungseingang vorläufig zu sperrende Forderungsbetrag" beläuft sich laut der Verwertungsgesellschaft für 2016 auf rund 53,4 Millionen Euro, immerhin ein Fünftel der Gesamteinnahmen.Schließlich wählte die Gesellschafter- und Delegiertenversammlung der GVL in ihrer ersten Sitzung am 21. Juni in Berlin einen neuen Vorsitzenden: Das Amt bekleidet nunmehr Detlev Tiemann, Sänger im Chor der Hamburgischen Staatsoper. Der bereits seit dem Jahr 2000 in den GVL-Gremien aktive Tiemann tritt damit die Nachfolge von Hans Reinhard Biere an. Als Stellvertreter Tiemanns fungiert künftig Henning Zimmermann, Executive Vice President Universal Music Deutschland.

Quelle: MusikWoche

