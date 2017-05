GVL erwartet Rekordausschüttung für 2016

Großansicht Rechnen mit einem Rekordjahr 2016 (von links): Gerald Mertens (Deutsche Orchestervereinigung), Tilo Gerlach (GVL), Florian Drücke (BVMI), Carsten Brosda, Guido Evers (GVL) und Christian Höppner (Kulturrat) (Bild: Christoph Petras) Rechnen mit einem Rekordjahr 2016 (von links): Gerald Mertens (Deutsche Orchestervereinigung), Tilo Gerlach (GVL), Florian Drücke (BVMI), Carsten Brosda, Guido Evers (GVL) und Christian Höppner (Kulturrat) (Bild: Christoph Petras)

Christian Balcke (wiedergewählt) Sonstige Orchester

Clemens Bieber (wiedergewählt) Gesangsolisten

Hans Reinhard Biere (wiedergewählt) Rundfunk-Klangkörper

Tonio Bogdanski, Universal Music (wiedergewählt) Tonträgerhersteller

Nils Bortloff, Universal Music (wiedergewählt) Tonträgerhersteller

Philipp von Esebeck, Sony Music (neu im GVL-Beirat) Tonträgerhersteller

Stephan Frucht (wiedergewählt) Dirigenten

Günther Gebauer (wiedergewählt) Studiomusiker

Jörg Glauner, Warner Music (neu im GVL-Beirat) Tonträgerhersteller

Rob Gruschke, Beggars Group (neu im GVL-Beirat) Tonträgerhersteller

Andreas Klöpfel, Warner Music (neu im GVL-Beirat) Tonträgerhersteller

Ekkehard Kuhn, Sony Music (neu im GVL-Beirat) Tonträgerhersteller

Felix Partenzi (wiedergewählt) Regisseure (außer Musikregisseure) und Urheber von Videoclips

Florian Richter (neu im GVL-Beirat) Musikregisseure und künstlerische Produzenten

Jens Rose, Beat Box (neu im GVL-Beirat) Tonträgerhersteller

Birgit Schmieder (neu im GVL-Beirat) Instrumentalsolisten und feat. Performer (Klassik)

Thomas Schmuckert (wiedergewählt) Schauspieler

Frank Spilker (neu im GVL-Beirat) Instrumentalsolisten und feat. Performer (Pop)

Detlev Tiemann (wiedergewählt) Chorsänger in sonstigen Chören und Tänzer

Ronny Unganz (wiedergewählt) Veranstalter

Till Valentin Völger (wiedergewählt) Synchronschauspieler und künstlerisch Vortragende

Henning Zimmermann, Universal Music (neu im GVL-Beirat) Hersteller von Videoclips

Am 5. Mai 2017 fand in Berlin turnusgemäß die Berechtigtenversammlung der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) statt. 327 GVL-Berechtigte und 712 Berechtigte, die sich über Vollmachten vertreten ließen, wählten aus insgesamt 52 Kandidaten ihre 22 Delegierten und 22 Ersatzdelegierten.Mit dieser Wahl wurden die bisherigen Beiratsmitglieder von den neuen Delegierten als Vertreter der Berechtigten funktional abgelöst. In der neuen Gesellschafter- und Delegiertenversammlung vertreten sie die Interessen aller Berechtigten gemeinsam mit den Gesellschaftern der GVL.Die einzelnen Gruppenversammlungen wählten jeweils ihre Vertreter in den Kategorien Hersteller sowie Künstler. 15 ehemalige Beiratsmitglieder wurden als Delegierte in ihrem Amt bestätigt. Da der VUT-Vorstandsvorsitzende Christof Ellinghaus für eine Wiederwahl nicht mehr bereitstand, ließen sich Rob Gruschke (Beggars Group), der Musiker und VUT-Vorstand Frank Spilker sowie Jens Rose (Beat Box) als Vertreter der unabhängigen Labels wählen.Neu in den GVL-Beirat gewählt wurden insgesamt sieben GVL-Berechtigte. "Wir möchten uns bei allen 24 Beiratsmitgliedern für die vertrauensvolle und zum Teil langjährige Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken", sagten die GVL-Geschäftsführer Guido Evers und Tilo Gerlach in Berlin. "Der Beirat hat in den Jahren seit der letzten Berechtigtenversammlung im Februar 2014 einen in der Geschichte der GVL bisher einmaligen Veränderungsprozess begleitet, um im Interesse der Berechtigten und auf der Grundlage von veränderten Rahmenbedingungen die Zukunft aktiv zu gestalten."Zudem erinnerten Evers und Gerlach an Frank Dostal , der dem Beirat der GVL seit über 24 Jahren als Vertreter der künstlerischen Produzenten angehörte und kurz vor der Versammlung überraschend verstorben war.Die Geschäftsführer gingen im Weiteren ausführlich auf die neuen rechtlichen Grundlagen der GVL ein: die Anforderungen des neuen Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG), die auch in dem entsprechend geänderten Gesellschaftsvertrag ihren Niederschlag gefunden haben. Die Neuerungen "bedeuten unter dem Strich für die Berechtigten der GVL gesteigerte Mitwirkung, erhöhte Transparenz und eine neue Gremienstruktur, die sich vor allem in der neuen Gesellschafter- und Delegiertenversammlung abbildet", fasst die Gesellschaft zusammen.Der neue Gesellschaftervertrag habe auch zur Folge, dass die Entsendung von Beiratsmitgliedern durch die Gesellschafter nicht mehr möglich sei, da alle Delegierten nun in freier Wahl von den Berechtigten gewählt werden. In dem neuen Gremium treffen die Delegiertenvertreter mit erweiterten Kompetenzen gemeinsam mit den Gesellschaftern alle grundlegenden Entscheidungen, insbesondere über die Wahrnehmungsbedingungen und Verteilungspläne.Die Wahlen wurden geleitet von Christian Höppner , dem Präsidenten des Deutschen Kulturrats, Generalsekretär des Deutschen Musikrats und als Cellist Wahrnehmungsberechtigter der GVL.Carsten Brosda, Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg, hielt das Grußwort: "Gerade in Zeiten des Umbruchs ist es gut zu sehen, dass die Branche solidarische Strukturen aufgebaut hat und pflegt. Auch der angestoßene Umbau der Gesellschaft, der weit über das heute zum ersten Mal genutzte E-Voting hinaus geht, ist begrüßenswert. Ganz generell muss es im Interesse der gesamten Kreativwirtschaft auch weiterhin darum gehen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und im speziellen immer noch darum, dass Rechte geistigen Eigentums nicht in Frage gestellt werden dürfen."Nach den Wahlgängen präsentierten die Geschäftsführer die wirtschaftliche Entwicklung der GVL in den vergangenen Jahren und gaben einen Einblick in das noch nicht abschließend geprüfte Geschäftsjahr 2016. Die GVL rechnet mit Rekordeinahmen, die voraussichtlich erstmals deutlich über der 200 Millionen-Marke liegen werden. Die Anzahl der Berechtigten, die der GVL ihre Leistungsschutzrechte anvertrauen, ist von 147.035 im Jahr 2015 auf 149.428 Berechtigte Ende 2016 gestiegen."Zugleich und darüber hinaus befindet sich die GVL auch in technischer und organisatorischer Hinsicht in einem fundamentalen Modernisierungs- und Umbruchsprozess", legten die Geschäftsführer dar, "mit dem Ziel, Anschluss an die Anforderungen der Digitalisierung zu finden und eine der modernsten und fortschrittlichsten Dienstleisterinnen auch im internationalen Vergleich der Verwertungsgesellschaften zu werden. Auf diesem Weg hat die GVL bereits einiges erreicht, doch müssen wie bei jedem Change Anfangsschwierigkeiten überwunden werden."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen