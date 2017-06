Gunter Gabriel verstorben

Großansicht Verstorben: Gunter Gabriel (Bild: Sven Sindt) Verstorben: Gunter Gabriel (Bild: Sven Sindt)

Im Alter von 75 Jahren ist Gunter Gabriel am 22. Juni 2017 gestorben. Der Sänger starb in einem Krankenhaus in Hannover, nachdem er am 10. Juni von einer Treppe gestürzt war und sich mehreren Operationen unterziehen musste.Der Künstler wurde am 11. Juni 1942 in Bünde in Westfalen als Günter Caspelherr geboren. Der gelernte Schlosser holte sein Abitur nach, begann ein Maschinenbaustudium, doch schon früh gehörte seine Leidenschaft der Musik. Er arbeitete als DJ und als Promoter bei Plattenfirmen, bei denen er zugleich versuchte, seine eigenen Songs unterzubringen und sie aufzunehmen.1973 hatte er mit "Er ist ein Kerl (Der 30 Tonner Diesel)" seinen ersten Hit, im Laufe der 70er-Jahre folgten zahlreiche weitere erfolgreiche Songs wie "Ich werd' gesucht in Bremerhaven", "Komm unter meine Decke", "Papa trinkt Bier", "Ich bin CB-Funker", "Hey Boss, ich brauch mehr Geld", "Hey Yvonne" oder "Willi Klein, der Fernsehmann".Er schrieb auch für andere Künstler Hits - unter anderem für Juliane Werding ("Wenn du denkst, du denkst"), Frank Zander ("Ich trink auf dein Wohl, Marie"), Wencke Myhre ("Das wär John nie passiert", "Ein Sonntag im Bett"), Siw Inger, Peter Alexander, Tom Astor und die Zillertaler Schürzenjäger. Daneben prägten aber auch private Schwierigkeiten und Suchtprobleme das Leben von Gunter Gabriel.2009 erschien bei Warner Music das Album "Sohn aus dem Volk - German Recordings" , mit dem er große Aufmerksamkeit erregte. Der passionierte Musikkenner war bis zuletzt aktiv und spielte zahlreiche Konzerte.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen