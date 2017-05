Guesstimate baut weiter um und verpflichtet Ante Perry

Großansicht Arbeiten nun auch im Bereich Live Entertainment zusammen (von links): Fabian Zuber (Head of Live Entertainment), Ante Perry, Felix Mauer (Booker) und Martin Heuser (Managing Director Guesstimate) (Bild: Guesstimate) Arbeiten nun auch im Bereich Live Entertainment zusammen (von links): Fabian Zuber (Head of Live Entertainment), Ante Perry, Felix Mauer (Booker) und Martin Heuser (Managing Director Guesstimate) (Bild: Guesstimate)

Bei Guesstimate führen Martin Heuser und Gian Köhler in der neu formierten Abteilung Live Entertainment ihre bisherigen Aktivitäten in den Bereichen Booking und Eventproduktion zusammen. Die Abteilung Live Entertainment soll zudem auch weiterhin die Marke Polytope Booking vertreten. Langfristiges Ziel sei es, "ein breites Spektrum an Dienstleistungen aus dem Live- und Booking-Bereich anbieten zu können" und auch den Künstlerstamm des Unternehmens musikalisch breiter aufzustellen, heißt es aus Berlin.Als Head of Live Entertainment verantwortet und betreut Fabian Zuber die neue Abteilung gemeinsam mit Felix Mauer (Booker), Josh Bremer und Ben Buchwald (Event Koordination).Als erstes Signing hat die neue Division zudem Ante Perry verpflichtet: "Mit Ante Perry begrüßen wir einen etablierten und außergewöhnlichen Künstler bei uns, dessen Unterschrift für uns den perfekten Start einer neuen Abteilung darstellt", sagt Fabian Zuber. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die neuen Herausforderungen."Der DJ und Produzent Ante Perry brachte bereits 2006 sein Debüt "Beach Power" und die Folgesingle "Der Urknall" heraus, es folgten diverse Veröffentlichungen bei Labels wie Moonbootique, Systematic Recordings, Great Stuff Recordings und Kittball sowie die beiden Alben "Flashing Disco Sounds I" und "Flashing Disco Sounds II" . Zuletzt erschien die EP "Attacke" auf Kallias Music, dem Sublabel von Guesstimate.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen