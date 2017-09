Grütters steckt Millionen in die Orchesterlandschaft

Im Sommer 2017 fiel der Startschuss zum Modellprogramm "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland", mit dem der Bund ab der Konzertsaison 2017/2018 erstmals bundesweit Konzertorchester fördern will . Nun stehen 31 Projekte öffentlich finanzierter Orchester fest, die in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden können und die aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin insgesamt rund 11,1 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. Fördergelder gehen dabei unter anderem an die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, die Bochumer Symphoniker und die Jenaer Philharmonie.Auf die Ausschreibung hatten sich 49 Orchester beworben. Zur Jury gehörten mit Ilona Schmiel die Intendantin und Direktorin der Tonhalle Zürich, Martin Hoffmann, der ehemalige Intendant der Berliner Philharmoniker, und Andreas Bausdorf von der Deutschen Orchesterstiftung."Der Bund will die geförderten Orchester darin bestärken, auf ständig wachsende, auch internationale Herausforderungen zu reagieren und ihre künstlerische Qualität und Ausstrahlung weiter zu entwickeln, um dann langfristig Exzellentes zu leisten", kommentiert Kulturstaatsministerin Monika Grütters . "So können wir dazu beitragen, die künstlerische Vielfalt der deutschen Orchesterlandschaft zu erhalten, die weltweit einmalig ist und deshalb von Bund und Ländern gemeinsam in das nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde."Vielen Orchestern würden wegen der angespannten Kommunalhaushalte Spielraum und Ressourcen fehlen, um neue Wege einzuschlagen und sich wichtigen Zukunftsfragen der Gesellschaft und der Entwicklung der Musikkultur zu stellen, lässt Grütters wissen. "Ich hoffe, dass von diesem Programm, das wir in Abstimmung mit der Zivilgesellschaft und den Ländern entwickelt haben, ein nachhaltiger Impuls für das deutsche Musikleben ausgeht", betonte die Kulturstaatsministerin.

