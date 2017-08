Grütters hält Boykott bei Pop-Kultur für "völlig inakzeptabel"

Großansicht Gaben in der Kulturbrauerei den Startschuss zum Festival Pop-Kultur (von links): Pop-Kultur-Kurator Christian Morin, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke), Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Katja Lucker (Geschäftsführerin Musicboard Berlin) und Pop-Kultur-Kurator Martin Hossbach (Bild: Janto Djassi) Gaben in der Kulturbrauerei den Startschuss zum Festival Pop-Kultur (von links): Pop-Kultur-Kurator Christian Morin, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke), Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Katja Lucker (Geschäftsführerin Musicboard Berlin) und Pop-Kultur-Kurator Martin Hossbach (Bild: Janto Djassi)

Bei der Eröffnung des Berliner Pop-Kultur-Festivals bezeichnete die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters , den Boykott einiger arabischer Acts als "völlig inakzeptabel". In einer vorab verbreiteten Rede lobte sie, dass sich das Festival innerhalb kurzer Zeit zum Schmelztiegel verschiedener kreativer Szenen entwickelt habe."Hier kommen Musikerinnen und Musiker mit Künstlern und Unternehmern ins Gespräch und entwickeln gemeinsam neue, vielversprechende Formate. Künstlerische Freiheit finden sie zurzeit wohl nirgends mehr als hier in Berlin; die Stadt ist Sehnsuchtsort vieler Kreativer aus aller Welt", so Grütters weiter.Umso inakzeptabler sei die jüngste Boykott-Kampagne. "Es ist absolut unerträglich, dass die anti-israelische Hetze im Vorfeld des Festivals einige Künstler aus arabischen Ländern veranlasst hat, ihre Teilnahme abzusagen - umso mehr, als ja gerade die Musik gemeinsame Sprache sein kann, wo Worte als Mittel der Verständigung versagen."Gerade vor diesem Hintergrund sei es ihr wichtig, das Festival zu unterstützen. "Mit 500.000 Euro aus meinem Haushalt werden die 'commissioned works' realisiert - 'Auftragswerke', die eigens für das Festival entstanden sind. Diese Produktionen loten die Verbindungen zwischen Popmusik und Literatur, Lichtdesign, Mode, bildender und darstellender Kunst aus - und machen Pop als 'Gesamtkunstwerk' erlebbar."Mit der Förderung wolle man Künstlern die finanzielle Freiheit geben, innovative, mutige und experimentelle Projekte unabhängig von Erwartungen an den ökonomischen Erfolg ihres Werkes zu realisieren.Dennoch wurde bekannt, dass inzwischen weitere Bands das noch bis zum 26. August laufende und vom Musicboard Berlin veranstaltete Festival boykottieren wollten: Medienberichten zufolge hätten auch die schottischen Young Fathers, der finnische Act Oranssi Pazuzu, die in Berlin lebende Britin Annie Goh und das britische Duo Iklan feat. Law Holt ihre Teilnahme abgesagt.

Quelle: MusikWoche

