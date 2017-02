Grotehöfer wird Geschäftsführer von DEAG-Tochter Concert Concept

Großansicht Leitet künftig für die DEAG das örtliche Geschäft in Berlin: Lutz Grotehöfer (Bild: Zwiebel Enterprises) Leitet künftig für die DEAG das örtliche Geschäft in Berlin: Lutz Grotehöfer (Bild: Zwiebel Enterprises)

Die DEAG hat Lutz Grotehöfer zum Geschäftsführer der Concert Concept Veranstaltungsgesellschaft bestellt. Das 1978 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Peter Schwenkow gegründete DEAG-Tochterunternehmen ist in Berlin als örtlicher Veranstalter tätig. Laut eigenen Angaben veranstaltet Concert Concept mehr als 100 Events pro Jahr.Der 31-jährige Lutz Grotehöfer ist bereits seit neun Jahren an wechselnden Stellen der DEAG tätig. Nach seinem Einstieg in das örtliche Veranstaltungsgeschäft bei der Hamburger DEAG-Tochter River Concerts verstärkte er DEAG bei Raymond Gubbay Limited in London. Zuletzt arbeitete er als Vorstandsassistent des Konzerns.Grotehöfer sei die ideale Besetzung, um Concert Concept in seiner Gesamtheit weiter zu entwickeln und wichtige Impulse zu setzen, sagen Christian Diekmann , Vorstand der DEAG, und Moritz Schwenkow , Bereichsvorstand Örtliches Geschäft.

Quelle: MusikWoche

