Groove Attack lässt Ufo361 steigen

Großansicht Signingfoto beim Konzert in der Essigfabrik (von links): Frank Stratmann (Groove Attack), Ufo361, Künstlermanager Ronny Boldt (Ragucci & Boldt Management) und Kristof Jansen (Groove Attack) (Bild: Christoph Szulecki) Signingfoto beim Konzert in der Essigfabrik (von links): Frank Stratmann (Groove Attack), Ufo361, Künstlermanager Ronny Boldt (Ragucci & Boldt Management) und Kristof Jansen (Groove Attack) (Bild: Christoph Szulecki)

Ufo361 veröffentlichte am 28. April 2017 mit "Ich bin 3 Berliner" sein jüngstes Album. Dafür dockte der Kreuzberger Rapper bei Groove Attack an und gründete in Kooperation mit dem Kölner Vertriebsunternehmen sein eigenes Label, Stay High.Den Start der langfristig angelegten Zusammenarbeit begingen beide Seiten noch kurz vor der Veröffentlichung bei einem Konzert des Künstlers in der Kölner Essigfabrik. Ufo361, der mit bürgerlichem Namen Ufuk Bayraktar heißt, spielt noch bis zum 10. Mai eine von Landstreicher gebuchte Tournee."Ufo361 überzeugt nicht nur auf Platte, sondern setzt auch live jede Halle in Brand", zeigt sich Frank Stratmann als geschäftsführender Inhaber von Groove Attack beeindruckt. Als A&R und Labelmanager von Groove Attack findet Kristof Jansen zudem, dass ein Künstler nur selten "Qualität und Quantität besser vereint" als Ufo361: "Dementsprechend schauen wir einer langen, intensiven Zusammenarbeit entgegen, zumal das Management Ragucci & Boldt mit Groove Attack seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet."Mit dem aktuellen Album vollendete Ufo361 seine "Berliner Reihe": "Ich bin ein Berliner" stieg bereits im Frühjahr 2016 auf Platz 57 in die Offiziellen Deutschen Charts ein, "Ich bin 2 Berliner" brachte es im Herbst bereits bis auf Rang 13. In Zusammenarbeit mit Gzuz hievte Ufo361 zudem die Single "Für die Gang" aus dem dritten Berliner-Teil Anfang April als höchster Neueinsteiger der damaligen Erhebungswoche bis auf Platz 30 der Singlescharts.

Quelle: MusikWoche

